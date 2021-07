Sairastuneella työntekijällä oli voimassa yksi rokotus, mutta hän sairastui siitä huolimatta. Noormarkun akuutti-lyhytaikaisosastolla on laitettu koronavirusinfektion takia karanteeniin yksi rokottamaton henkilö.

Noormarkun akuutti-lyhytaikaisosaston työntekijällä on todettu koronavirusinfektio, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan. Työntekijä on ollut töissä tartuttavuusaikana, mistä on aiheutunut mahdollisia altistumisia.

Altistumiset ovat tapahtuneet 12.–13. heinäkuuta, jolloin kyseinen työntekijä oli töissä. Akuutti-lyhytaikaisosastolla hoidetaan pääosin päivystyksestä tulevia ja Satasairaalasta jatkohoitoon tulleita ikäihmisiä.

Porin terveys ja sairaalapalvelujen johtajan Anna-Liisa Koiviston mukaan osastolla on olleet voimassa tehokkaat turvajärjestelyt, ja infektoituneella työntekijällä on ollut käytössään maski osastolla liikkuessa. Koiviston mukaan altistumiset ovat tapahtuneet pääosin kahvi- ja ruokatauoilla, jolloin maskin käyttö ei ole ollut mahdollista.

– Tauolla on saanut olla yhtä aikaa vain viisi työntekijää, ja tartunnanjäljitys on tehty hyvin. Tilanne osastolla on rauhallinen, Koivisto kertoo.

Koiviston mukaan mukaan koronainfektio ei aiheuttanut merkittävää haittaa, sillä niin suuri osa ikäihmisistä on rokotettu. Porin perusturvan, eli Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueella yli 65-vuotiaiden väestöryhmästä on rokotettu kahteen kertaan jo noin 88 prosenttia.

Myös perusturvan sairaalapalveluiden lähes jokainen on Koiviston mukaan rokotettu kahteen kertaan. Sairastuneella työntekijällä oli kuitenkin ollut virukselle altistuessaan vasta yksi rokote.

Satasairaalan Infektioylilääkärin Raija Uusitalo-Seppälän mukaan yhdellä annoksella rokotetun sairastuminen ei ole mitenkään tavatonta.

– Delta-variantin yleistyminen on tehnyt sen, ettei yhden rokotteen saaminen vielä anna täyttä suojaa tartunnalta, vaikka se suojaa tehokkaasti vakavalta taudilta. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni ottaisi molemmat rokotteet ajallaan, Uusitalo-Seppälä valistaa.

Uusitalo-Seppälän mukaan lieväoireinen sairastuminen on rokotuksesta huolimatta mahdollinen, kun altistus on suuri, esimerkiksi perheenjäsenen sairastaessa. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin hänen mukaansa harvinaisia.

Noormarkun akuutti-lyhytaikaisosastolle ei toistaiseksi oteta uusia potilaita, mutta osastolla vierailu on mahdollista maksimissaan kahdelle henkilölle kerrallaan. Myös vierailuaikaa on rajoitettu, ja vieraillessa tulee noudattaa hygieniaohjeita.

Henkilökunta ja osastolla olevat potilailta on maanantaina otettu varmuuden vuoksi näytteet Noormarkussa ja kotiutuneet potilaat ohjataan testiin. Muihin sairaaloihin siirretyiltä potilailta on otettu näytteet hoitopaikoissaan. Testien tulokset saadaan maanantain aikana.

Uusitalo-Seppälän mukaan suuri osa tuloksista on jo valmistunut laboratoriosta, ja ne ovat olleet negatiivisia. Hän pitää uusien tapauksien ilmenemistä epätodennäköisenä, sillä varotoimet ovat olleet hyvät.