THL sunnuntaina: Satakunnassa kolme uutta koronatartuntaa, kaikki eri kunnissa – Koko maassa ylittyi 100 000 tartunnan raja

Koko maasta raportoitiin sunnuntaina 180 uutta koronavirustartuntaa.

Arkistokuva drive in -koronatestauspaikalta.

Satakunnasta raportoitiin maanantaina kolme uutta koronavirustartuntaa, kertoo terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikki maakunnan uudet tartunnat ovat eri kunnista.

Uudet tartunnat raportoitiin Kankaanpäästä, Karviasta ja Harjavallasta, yksi kustakin.

Satakunnan kunnissa on todettu koronatartuntoja THL:n mukaan epidemian alusta alkaen nyt kaiken kaikkiaan seuraavasti: Eura 133, Eurajoki 70, Harjavalta 19 (+1), Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 49, Jämijärvi 10, Kankaanpää 51 (+1), Karvia 84 (+1), Kokemäki 31, Merikarvia 5, Nakkila 21, Pori 437, Rauma 789, Säkylä 37 ja Ulvila 35.

Koko Satakunnassa on todettu koko epidemian aikana nyt 1 799 koronatartuntaa.

Tartuntojen määrä on kasvanut viime päivinä erityisesti Kankaanpäässä, missä rypäs sai alkunsa syntymäpäiväjuhlista. Kaupungista on raportoitu neljän päivän aikana yhteensä 17 uutta koronatartuntaa.

Koronaviruksen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on Kankaanpäässä nyt 140,6 tapausta 100 000 asukasta kohti, mikä on koko maan kahdeksanneksi korkein luku. Kaupungista on raportoitu 14 vuorokauden aina nyt 18 uutta koronatartuntaa.

THL kertoo, että koko Suomessa on raportoitu 180 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 100 156 koronavirustartuntaa. 100 000 tartunnan raja ylittyi sunnuntaina.

Ainakin seuraavissa kunnissa raportoitiin sunnuntaina muutoksia tartuntaluvuissa:

- Helsinki: 75 tartuntaa

- Espoo: 24 tartuntaa

- Vantaa: 18 tartuntaa

- Turku: 7 tartuntaa

- Kuopio: 4 tartuntaa

- Kirkkonummi: 3 tartuntaa

- Joensuu: 3 tartuntaa

- Tampere: 3 tartuntaa

- Kerava: 3 tartuntaa

- Kouvola: 2 tartuntaa

- Järvenpää: 2 tartuntaa

- Vihti: 2 tartuntaa

- Raisio: 2 tartuntaa

- Lohja: 2 tartuntaa

- Salo: 2 tartuntaa

- Sipoo: 2 tartuntaa

- Kaavi: 1 tartunta

- Kokkola: 1 tartunta

- Laitila: 1 tartunta

- Kankaanpää: 1 tartunta

- Uusikaupunki: 1 tartunta

- Ylivieska: 1 tartunta

- Jyväskylä: 1 tartunta

- Lappeenranta: 1 tartunta

- Naantali: 1 tartunta

- Vaasa: 1 tartunta

- Karvia: 1 tartunta

- Mustasaari: 1 tartunta

- Liperi: 1 tartunta

- Hämeenlinna: 1 tartunta

- Harjavalta: 1 tartunta

- Iisalmi: 1 tartunta

- Lempäälä: 1 tartunta

- Pieksämäki: 1 tartunta

- Askola: 1 tartunta

- Lapinlahti: 1 tartunta

- Savonlinna: 1 tartunta

- Nurmijärvi: 1 tartunta

- Hyvinkää: 1 tartunta

- Kajaani: 1 tartunta

- Paimio: 1 tartunta

- Nurmes: 1 tartunta