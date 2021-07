EU:ssa koronarokotuksen saaneita jo isompi osuus kuin rokotusten alkuvaiheessa mallimaaksi nousseessa USA:ssa

Fauci CNN:lle: USA:ssa olisi yhä isorokkoa ja poliota nykyisen vääristellyn rokotetiedon aikana.

Bryssel

Euroopan unioni on ohittanut Yhdysvallat siinä, miten suuri osa väestöstä on saanut rokotteen koronavirusta vastaan. Tätä on pidetty saavutuksena EU:lta, joka jäi pandemian alussa jälkeen rokotuksissa samalla, kun Yhdysvallat eteni hyvällä alkuvauhdilla.

Euroopan unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton kertoi Twitterissä EU:n menneen Yhdysvaltain ohi vähintään yhden rokoteannoksen saaneiden osalta. Breton siteeraa tviitissään Our World in Data -tilastosivustoa.

Saman sivuston tietoihin viittaa myös Ranskan Eurooppa-ministeri Clement Beaune, jonka mukaan EU on antanut ainakin yhden annoksen jo 55,5 prosentille asukkaistaan. Yhdysvalloissa vastaava suhdeluku on 55,4 prosenttia.

EU:n koronarokotestrategiaa kritisoitiin laajalti vielä vuoden alussa, jolloin se laahasi Britannian ja Yhdysvaltain perässä. Syynä rokotusohjelman hitaaseen käynnistymiseen oli pula rokotteista.

Breton painotti EU:n menneen nyt kuitenkin Yhdysvaltain edelle "auki pysyen" ja vieden puolet rokotetuotannosta yli sataan maahan.

Rokoteohjelman alkukankeuden vaikeimmassa vaiheessa helmikuussa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen myönsi, että unioni oli tehnyt asiassa virheitä. Samalla hän kuitenkin painotti, että pandemian vastainen taistelu ole "ei ole pikajuoksu vaan maraton".

Suomen väestöstä koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,53 miljoonaa ihmistä eli liki 64 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 27,1 prosenttia.

"Liki kaikki kuolleet rokottamattomia"

Yhdysvalloissa olisi todennäköisesti edelleen isorokkoa ja poliota, jos maassa olisi levitetty vuosikymmeniä sitten samanlaista vääristeltyä terveystietoa kuin nykyisin, arvioi korona-asiantuntija Anthony Fauci. Presidentti Joe Bidenin lääketieteellinen neuvonantaja Fauci arvioi valheellisia rokotteista leviäviä väitteitä lauantaina CNN:lle.

– Olen varma, että meillä olisi vielä poliota tässä maassa, jos meillä olisi ollut sellaisia ​​vääriä tietoja, joita levitetään nyt, Fauci sanoi.

Hän korosti, että rokotteiden on osoitettu olevan erittäin tehokkaita koronan aiheuttaman taudin estämisessä.

Terveysasiantuntijat ovat varoittaneet, että muun muassa Yhdysvalloissa koronan herkästi tarttuva deltavariantti leviää rokottamattomien keskuudessa. Yhdysvaltain väestöstä hieman alle puolet on nyt saanut täyden rokotesuojan koronaa vastaan.

Yhdysvalloissa 97 prosenttia koronaviruksen takia sairaalaan joutuneista tai tautiin liittyvistä syistä kuolleista on ihmisiä, jotka eivät ole saaneet koronarokotetta, täydensi Philadelphiassa toimivan rokotekeskuksen johtaja Paul Offit.

– Jos deltamuunnos pystyisi väistämään rokotusten tuoman immuniteetin, koronan vuoksi sairaalaan joutuneissa ja kuolleissa olisi pitänyt näkyä rokotettujen määrän nousua. Sitä ei ole tapahtunut, Offit toteaa.