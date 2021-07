THL lauantaina: Satakunnassa 12 uutta koronatartuntaa viiden kunnan alueella

Koko Suomesta raportoitiin lauantaina 384 uutta koronavirustartuntaa.

Satakunnasta raportoitiin lauantaina 12 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusista tartunnoista viisi raportoitiin Kankaanpäästä, kolme Porista, kaksi Raumalta, yksi Jämijärveltä ja yksi Nakkilasta.

Satakunnan kunnissa on todettu koronatartuntoja THL:n mukaan epidemian alusta alkaen nyt kaiken kaikkiaan seuraavasti: Eura 133, Eurajoki 70, Harjavalta 18, Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 49, Jämijärvi 10 (+1), Kankaanpää 50 (+5), Karvia 83, Kokemäki 31, Merikarvia 5, Nakkila 21 (+1), Pori 437 (+3), Rauma 789 (+2), Säkylä 37 ja Ulvila 35.

Tartuntojen määrä on kasvanut viime päivinä erityisesti Kankaanpäässä, missä rypäs sai alkunsa syntymäpäiväjuhlista Kaupungista on raportoitu kolmen päivän aikana yhteensä 16 uutta koronatartuntaa.

Koronaviruksen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on nyt 132,8 tapausta 100 000 asukasta kohti, mikä on koko maan yhdeksänneksi korkein. Kaupungista on raportoitu 14 vuorokauden aina nyt 17 uutta tartuntaa.

Koko Suomesta raportoitiin lauantaina 384 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 99 976 koronavirustartuntaa.

Ainakin seuraavissa kunnissa raportoitiin lauantaina muutoksia tartuntaluvuissa:

- Helsinki: 104 tartuntaa

- Tampere: 34 tartuntaa

- Espoo: 33 tartuntaa

- Vantaa: 22 tartuntaa

- Lahti: 20 tartuntaa

- Turku: 20 tartuntaa

- Kouvola: 7 tartuntaa

- Hämeenlinna: 7 tartuntaa

- Porvoo: 6 tartuntaa

- Kajaani: 6 tartuntaa

- Vaasa: 5 tartuntaa

- Kankaanpää: 5 tartuntaa

- Kuopio: 5 tartuntaa

- Kirkkonummi: 5 tartuntaa

- Lohja: 5 tartuntaa

- Oulu: 5 tartuntaa

- Sotkamo: 4 tartuntaa

- Rovaniemi: 4 tartuntaa

- Kangasala: 4 tartuntaa

- Jyväskylä: 4 tartuntaa

- Raasepori: 3 tartuntaa

- Ylöjärvi: 3 tartuntaa

- Janakkala: 3 tartuntaa

- Joensuu: 3 tartuntaa

- Kerava: 3 tartuntaa

- Hattula: 3 tartuntaa

- Nurmijärvi: 3 tartuntaa

- Pori: 3 tartuntaa

- Naantali: 3 tartuntaa

- Seinäjoki: 2 tartuntaa

- Raisio: 2 tartuntaa

- Hausjärvi: 2 tartuntaa

- Lappeenranta: 2 tartuntaa

- Mänttä-Vilppula: 2 tartuntaa

- Riihimäki: 2 tartuntaa

- Asikkala: 2 tartuntaa

- Tuusula: 2 tartuntaa

- Lempäälä: 2 tartuntaa

- Hamina: 2 tartuntaa

- Loppi: 2 tartuntaa

- Hollola: 2 tartuntaa

- Pöytyä: 2 tartuntaa

- Rauma: 2 tartuntaa

- Järvenpää: 2 tartuntaa

- Kotka: 1 tartunta

- Imatra: 1 tartunta

- Kontiolahti: 1 tartunta

- Uusikaupunki: 1 tartunta

- Vihti: 1 tartunta

- Keminmaa: 1 tartunta

- Hyvinkää: 1 tartunta

- Loimaa: 1 tartunta

- Siilinjärvi: 1 tartunta

- Pirkkala: 1 tartunta

- Nokia: 1 tartunta

- Pornainen: 1 tartunta

- Valkeakoski: 1 tartunta

- Lapinlahti: 1 tartunta

- Jämijärvi: 1 tartunta

- Nakkila: 1 tartunta

- Kaarina: 1 tartunta

- Salo: 1 tartunta

- Kemiönsaari: 1 tartunta

- Inari: 1 tartunta

- Kokkola: 1 tartunta

- Karkkila: 1 tartunta

- Masku: 1 tartunta

- Inkoo: -1 tartuntaa (tietoja korjattu takautuvasti)

Korjattu 17.7. kello 12.02: Lisätty tiedot Rauman kahdesta uudesta tartunnasta.