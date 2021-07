Indonesia muodostumassa pahaksi koronapesäkkeeksi – kyseenalainen lääke hätäkäyttöön

Jakarta

Maailman neljänneksi väkirikkain valtio, Indonesia, on muodostumassa Aasian koronapesäkkeeksi, kertoo Australialainen yleisradioyhtiö SBS. Indonesiassa todetaan päivittäin kymmeniätuhansia uusia viruksen tartuntoja.

Indonesia taistelee nyt epidemian "pahinta mahdollista skenaariota" vastaan, myönsi ministeri Luhut Pandjaitan, joka vastaa maassa muun muassa investoinneista. Hänen mukaansa hallitus valmistautuu edelleen koronavirustapausten määrän kasvuun, kun koronan herkästi tarttuva deltavariantti leviää. Hän muistutti, että deltamuunnoksella on kahden tai kolmen viikon itämisaika.

Indonesian elintarvike- ja lääkevirasto (BPOM) on hyväksynyt loislääke ivermektiinin hätäkäyttöön koronaa vastaan. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut, että ivermektiiniä ei tule käyttää koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon. Lääkettä on käytetty hengitystiesairauksien hoitoon joissakin maissa, kuten Intiassa.

Indonesian väkiluku on noin 270 miljoonaa.