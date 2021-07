Mahdollisia korona-altistuksia alkuviikolla porilaisessa ravintolassa ja Porin maauimalassa

Koronavirukselle on voinut altistua panimoravintola Beer Hunter’sissa maanantaina ja Porin maauimalassa tiistaina.

Porin maauimalassa on voinut altistua koronavirukselle tiistaina kello 10–12.

Pori

Porilaisen panimoravintola Beer Hunter’sissa ja Porin maauimalassa on voinut altistua koronavirukselle alkuviikolla, kertoo Porin perusturva tiedotteessa.

Porin tartuntatautitiimin saamien tietojen mukaan koronavirukselle on voinut altistua Beer Hunter’sin terassilla maanantaina 12. heinäkuuta kello 22–24. Terassilla on ollut tuolloin henkilö, joka on myöhemmin sairastunut koronaan.

Porin maauimalassa on voinut altistua koronavirukselle tiistaina 13. heinäkuuta kello 10–12. Altistua on voinut etenkin lähempänä kello 12:ta miesten suihku- ja saunatiloissa. Maauimalassa on ollut tartuttavuusaikanaan henkilö, joka sairastunut koronaan.

– Paikalla olleiden kannattaa pienienkin oireiden ilmetessä hakeutua koronatestiin, Porin perusturva kehottaa.

Tietoja Porin koronatesteistä ja koronaviruksesta löytyy täältä.