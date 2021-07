Työperäisiä tartuntoja ei todettu viime viikolla Satakunnassa yhtään. Kouluissa, päiväkodeissa ja harrastustoiminnan piirissäkään ei ole todettu uusia koronatartuntoja.

Suomessa ja muualla maailmalla nopeasti leviävä koronaviruksen deltamuunnos on lisääntynyt myös Satakunnassa. Helposti tarttuva ja tehokkaasti leviävä viruskanta on muodostumassa valtavirukseksi Satakunnan alueella.

Toistaiseksi Satakunnassa on varmistunut noin kymmenen tapausta, jotka ovat deltavariantin aiheuttamia. Satasairaalan tiedotteen mukaan näyttää väistämättömältä, että sen osuus tartunnoista lisääntyy tulevaisuudessa.

Kokonaisarvion perusteella Satakunta on koronaepidemian kanssa perustasolla. Ilmaantuvuusluku on korkea, mutta tartunnan jäljitys on toiminut ja tartuntaketjut ovat hallinnassa.

Koronatapauksia todettiin viime viikolla yhteensä 16. Niistä kaksi oli peräisin suoraan ulkomailta ja yksi jatkotartunta ulkomailta saapuneelta. Puolet tartunnoista oli saatu Satakunnassa ja noin kolmasosa muualta Suomesta. Tartunnanlähde jäi epäselväksi neljässä tapauksessa, joista kaksi oli Satakunnan ulkopuolelta.

Viime viikon Satakunnan tartunnoista vain yksi on jäljitetty ravintolaan. Ruokaravintoloissa tartuntoja ei yleisesti ottaen ole tullut lainkaan.

Viime viikolla otettiin 2 725 koronanäytettä, joista positiivisten näytteiden osuus oli 0,5 prosenttia. Edellisellä viikolla näytteistä oli positiivisia 0,9 prosenttia ja sitä edellisellä 1,5 prosenttia.

Viimeisen kahden viikon aikana 30. kesäkuuta–13. heinäkuuta Satakunnassa on todettu yhteensä 40 Covid-19 -tapausta. Niistä yli puolet, eli 24 on ollut Porissa.

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on todettu yhteensä 1 817 covid-tapausta epidemian alusta alkaen.