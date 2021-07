Pohjois-Satakunnan koronatilanne huolestuttaa – ylilääkärin mukaan tartuntoja ja altistumisia on tulossa lisää

Nyt PoSan alueella leviää deltavirus, joka on ilmeisesti saapunut Tampereelta ja Englannista.

PoSan ylilääkäri Margit Seppälä kuvaa Pohjois-Satakunnassa uudelleen ryöpsähtänyttä koronatilannetta huolestuttavaksi. Hän antaa lisätietoja siitä, mistä nyt todetut kahdeksan tartuntaa ovat peräisin.

– Yksi tartunta on tullut ilmeisesti Tampereelta. Kesälomalainen on ollut edellisellä viikolla Tampereella ravintolassa, josta on ilmoitettu, että sieltä voi tartunnan saada. Muutaman päivän päästä hän on tullut oireiseksi, Seppälä kertoo.

Tampereelta koronan saaneella on nyt todettu viisi jatkotartuntaa PoSan alueella.

Kaksi positiivista koronanäytettä on peräisin ulkomailta, joista toinen Englannista. Molemmissa tapauksissa rajalla otettu ensimmäinen näyte on ollut negatiivinen, mutta kolmen vuorokauden näyte on ollut positiivinen.

– Toinen ulkomaalaisista on ollut fiksusti omaehtoisessa karanteenissa ja eristänyt itse itsensä. Hän ei ole tartuttanut ketään. Englannista saapunut ei ole pitänyt karanteenia, vaan liikkunut monessa paikassa ja altistanut useamman henkilön.

PoSa ilmoitti antamassaan tiedotteessa tarkkoja paikkoja ja aikoja, joissa altistuminen on viimeisen viikon aikana saattanut tapahtua. Tiedotteessa on myös ohjeet altistuneille.

– Tällä hetkellä noin 65 altistunutta on laitettu karanteeniin. Koko ajan tehdään jäljitystyötä, ja sekä positiivisia näytteitä että altistuneita on luvassa lisää.

Myös Niinisalon varuskunnassa on Seppälän mukaan joitakin karanteenissa olevia henkilöitä.

Nyt PoSan alueella leviävä virus on Seppälän mukaan ilmeisesti viruksen deltamuunnos, joka on yleensä vähäoireinen mutta tarttuu todella herkästi. Ennusteen mukaan elokuun lopussa yli 90 prosenttia koronaviruksista on deltatyyppisiä.

Seppälä korostaa, että Pohjois-Satakunnassa on paljon paikkoja, joissa ihmiset ovat altistuneet.

– Tässä tilanteessa on kaikkien PoSan kuntalaisten hyvä ottaa kodin ulkopuolella maskit käyttöön. Turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta on luonnollisesti huolehdittava.

Jos on vähänkin oireita, on syytä mennä koronatestiin ja noudattaa saamiaan ohjeita.

– Nyt jokaisen pitää olla tuntosarvet pystyssä, että saadaan tilanne rauhoitettua. Ravintoloissa ei ole nyt syytä juhlia, vaan pitää malttaa, Seppälä jatkaa.

Nyt deltavirusta levittävät lähinnä nuoret aikuiset, jotka ovat saaneet korkeintaan yhden rokotusannoksen.

– Yksi annos ei suojaa deltavirukselta. Toivon nuorten aikuisten hakeutuvan rokotettavaksi niin pian kuin mahdollista, ja kakkosrokotus pitää ehdottomasti ottaa.

Koronatestaus on kasvaneen testausmäärän takia ruuhkautunut. Osa Satasairaalan näytteistä on jouduttu lähettämään Tyksiin, mikä aiheuttaa noin päivän viiveen.

– Kun näytteet on otettu, ihmisten pitää malttaa olla omaehtoisessa karanteenissa, kunnes näytetulos on saatu.

Seppälä tiivistää tilanteen eräänlaiseksi paluuksi lähtöruutuun.

– Viime vuoden marras-joulukuussa oli samantyyppinen tilanne. Toki erona on se, että nyt sairastuu lähinnä nuorempi väestö, ei keski-ikäinen ja iäkkäämpi väestö.

Lue lisää: Uusia koronatartuntoja Pohjois-Satakunnan alueella 8 – jatkotartuntoja on luvassa lisää, täällä olet voinut altistua