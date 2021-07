Rauman Kotipizza-ravintolassa on voinut altistua lauantaina ja sunnuntaina.

Rauman Kotipizza-ravintolassa lauantaina 10.7. ja sunnuntaina 11.7. asioineita pyydetään tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.