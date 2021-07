Ravintolat korostuvat Satakunnan korona-altistuksissa – Näissä paikoissa olet voinut altistua kahden viime viikon aikana

Satakunnassa on paljastanut viimeisen kahden viikon ajalta (28. kesäkuuta – 11. heinäkuuta) mahdollisia joukkoaltistumista koronavirukselle ainakin seitsemässä eri paikassa.

Wanhan Rauman Kellari -ravintolassa koronavirukselle on voinut altistua keskiviikkona 30. kesäkuuta kello 19.30–21.30. Altistumiset liittyvät kahteen koronatartunnan saaneeseen ulkopaikkakuntalaiseen henkilöön, jotka viettivät aikaa Raumalla 30. kesäkuuta–1. heinäkuuta.

Rauman Scandic-hotellissa koronavirukselle on voinut altistua koronavirukselle ainakin aamiaistilassa torstaina 1. heinäkuuta. Altistumiset liittyvät samoihin ulkopaikkakuntalaisiin henkilöihin kuin Wanhan Rauman kellarin altistumisetkin. He majoittuivat Rauman Scandicissa 30. kesäkuuta kello 15 – 1. heinäkuuta kello 11.

Osteria da Filippo -ravintolassa Raumalla koronavirukselle on voinut altistua lauantaina 3. heinäkuuta kello 15.15–16.45. Ravintolassa asioi tuolloin koronatartunnan saanut ulkopaikkakuntalainen henkilö.

Suvitien Merijakamolla Raumalla virukselle on voinut altistua lauantaina 3. heinäkuuta kello 18.30–23. Siellä oleskeli tuolloin koronatartunnan saanut henkilö.

Ravintola Kalliossa Raumalla on voinut altistua koronavirukselle lauantain 3. ja sunnuntain 4. heinäkuuta välisenä yönä noin puolesta yöstä kello 3:een aamuyöllä. Altistuminen liittyy samaan henkilöön kuin Suvitien Kajamon altistumiset.

Porin Amarillo-ravintolassa koronavirukseen on voinut altistua sunnuntaina 4. heinäkuuta kello 20–21.15. Ravintolassa vieraili tuolloin koronaan sairastunut ulkopaikkakuntalainen henkilö.

One for the Road -pubissa Porissa virukselle on voinut altistua tiistaina 6. heinäkuuta kello 15.30–16.30. Pubissa oleskeli tuolloin koronavirukseen sairastunut henkilö.

Kyseisissä paikoissa mainittuina aikoina oleskelleiden on syytä hakeutua koronatestiin pienienkin oireiden ilmetessä.