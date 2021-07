Porin One for the Road -pubissa altistumisia tiistaina

Altistumisaikana paikalla olleiden kannattaa hakeutua pienienkin oireiden ilmetessä koronatestiin.

Koronavirukseen sairastunut henkilö on ollut tartuttavuusaikana porilaisessa One for the Road -pubissa tiistaina 6. heinäkuuta kello 15.30–16.30, tiedottaa Porin kaupunki. Kyseisenä aikana paikalla olleiden kannattaa hakeutua pienienkin oireiden ilmetessä koronatestiin.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin neljä–viisi vuorokautta, mutta se vaihtelee yhden–14:n vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuaistin häiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.