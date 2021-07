Korona-altistuksia Raumalla Suvitien Merijakamolla ja Ravintola Kalliossa

Altistustilanteet ovat tapahtuneet lauantaina 3. heinäkuuta.

Rauma

Suvitien Merijakamolla ja Ravintola Kalliossa Raumalla on voinut altistua koronavirukselle lauantaina 3. heinäkuuta, tiedottaa Rauman kaupunki. Koronatartunnan saanut henkilö asioi kyseisenä päivänä kello 18.30–23 Suvitien Merijakamolla, josta hän siirtyi puolen yön aikaan Ravintola Kallioon. Hän poistui sieltä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 3.

Kaikkia kyseisinä ajankohtina Suvitien Merijakamolla ja Ravintola Kalliossa asioineita pyydetään tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se voi olla jopa 14 vuorokautta. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.