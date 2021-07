Iskelmäfestareilta ei toistaiseksi yhtään tartuntaa – Satakunnan koronasuositukset ennallaan

Satakunnan koronatilanne näyttää jälleen olevan menossa parempaan suuntaan.

Porissa viikonloppuna järjestetyn Iskelmäfestivaalin jäljiltä ei toistaiseksi ole todettu yhtään koronatartuntaa.

Voidaanko siis huokaista helpotuksesta, Satadiagin infektioyksikön osastonylilääkäri Tuomas Nieminen?

– Seuranta-aika on vielä liian lyhyt. Käytännössä vasta, kun kaksi viikkoa on kulunut, tiedetään varmasti, onko siellä voinut tartuntoja syntyä. Mutta ainakaan tässä vaiheessa ei ole mitään viitettä siitä.

Maakunnan koronatilanne näyttää nyt menevän jälleen parempaan suuntaan.

– Vaikka ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on vielä nousussa, jos tarkastellaan vain viimeisen viikon ilmaantuvuutta, se on kääntynyt jo laskuun. Käänne parempaan on ainakin tällä hetkellä tapahtunut.

Maakunnan koronanyrkki ATTR päätti kokouksessaan torstaina pitää suositukset ennallaan.

Ilmaantuvuusluku oli viimeisen kahden viikon ajalle 27,8, mutta muut mittarit näyttävät hyvältä.

Esimerkiksi naapurimaakunnassa Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku oli 7. heinäkuuta 44,7. Koronatilanne Varsinais-Suomessa onkin heikentynyt ja alue siirtyy koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen 8. heinäkuuta alkaen.

Satakunnassa viime viikolla todetuista 28 koronatapauksesta peräti 22 oli ihmisillä, jotka olivat jo karanteenissa. Lisäksi tartunnanlähde oli selvillä 93 prosentissa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen tapauksista.

Varsinaisia joukkoaltistuksia ei ole ollut. Altistumisia on silti tapahtunut Raumalla ja Porissa ravintoloissa.

Satasairaalassa on tällä hetkellä yksi potilas hoidossa koronavirusinfektion takia.

Viikkojen 25 ja 26 koronatapaukset jakautuivat Satasairaalan oman tilaston mukaan kunnissa näin: Pori 36, Eura 6, Rauma 5, Kokemäki 5, Ulvila 3, Säkylä 1, Eurajoki 1, Kankaanpää 1, Nakkila 1 ja Harjavalta 1.

Myös rokotusten tilanne on hyvä: kaikki yli 16-vuotiaat maakunnassa voivat varata ajan ensimmäiseen rokotteeseen, ja ajan saa luultavasti halutessaan jo ensi viikolle.

Rokotukseen pääsevät myös 12–15-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat.

Rokotekattavuuden parantaminen on tärkeää, sillä rokote suojaa myös herkästi tarttuvalta koronan deltamuunnokselta, jota Satakunnassakin on todettu kahdessa eri tartuntaketjussa.