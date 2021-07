Jalkapallon EM-kisaturismi johti tartuntamäärien kaksinkertaistumiseen – kisaturisteihin yhdistetty yhteensä 481 tartuntaa ja 165 jatkotartuntaa

Toissa viikolla 40 prosenttia Suomen koronatartunnoista liittyi EM-kisoihin.

Helsinki

Kesä-heinäkuun vaihteessa kaksinkertaistuneet kahden viikon koronatartuntojen määrät selittyvät suurimmalta osin EM-kisaturistien tartunnoilla, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

THL:lle on raportoitu sairaanhoitopiireistä 6. heinäkuuta mennessä yhteensä 481 kisamatkoihin liittyvää tartuntaa ja 165 niihin liittyvää jatkotartuntaa.

Toissa viikolla tartunnoista yli 40 prosenttia liittyi suoraan jalkapallon EM-kisoihin ja viime viikolla 15 prosenttia.

THL:n ja STM:n mukaan kisamatkalta tulleet tartunnat ovat nyt pitkälti tiedossa ja tarvittavat henkilöt on asetettu karanteeniin.

Kisaturismin lisäksi lisääntynyt ulkomaanmatkailu ja rajaliikenne sekä Venäjän heikentynyt epidemiatilanne selittävät kasvaneita tartuntamääriä. THL suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle.

Ulkomailta saatujen tartuntojen osuus uusista tartunnoista oli viime viikolla noin neljännes ja toissa viikolla noin puolet.

Suomessa on raportoitu 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 374 tartuntaa, mikä on 1 064 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 97 349.

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 44 ihmistä, joista tehohoidossa on seitsemän.

Koko maassa noin 61 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja toisen annoksen 21 prosenttia.

Kesä-heinäkuun vaihteessa testimäärät kääntyivät nousuun. Viime viikolla tehtiin lähes 97 000 koronatestiä, mikä on noin 26 500 testiä enemmän kuin sitä edeltävältä viikolta. Positiivisten testitulosten osuus on ollut viime viikolla 1,3 prosenttia ja toissa viikolla 1,4 prosenttia.

Tartuntoja todetaan eniten 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.