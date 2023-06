Talouden tasapainottaminen on hyvinvointivaltion taloudellisen kestokyvyn kannalta tarpeen, mutta SDP:n arvojen mukaisesti se tehtäisiin eri tavalla kuin oikeisto.

Suomeen on todennäköisesti juhannusviikolla syntymässä oikeistolaisin hallitus sitten 1930-luvun. Tosiasia on, että Suomessa ei viimeisen 20 vuoden aikana ole ollut hallitusta, mistä ei joko pääministeri tai vähintään yksi hallituskumppaneista olisi lähtenyt. Syytä on kysyä kestääkö tekeillä oleva oikeistohallitus?

Hallitusvastuussa SDP tekisi asioita toisin kuin oikeisto. Talouden tasapainottaminen on hyvinvointivaltion taloudellisen kestokyvyn kannalta tarpeen, mutta SDP:n arvojen mukaisesti se tehtäisiin eri tavalla kuin oikeisto. Onkin selvää, että taloudenpito tulee olemaan politiikan ykkösaihe tulevaisuudessa. SDP tulee esittämään oppositiosta oman vaihtoehtonsa tulevan hallituksen politiikalle.

Poliittisen kentän jäädessä oikeistoaallon alle SDP:n on pysyttävä kurssillaan vilkuilematta sivuille. SDP:n on säilytettävä vahva arvojohtajuus yhteiskunnassa, ja vaikeinakin aikoina puolueen politiikan on perustuttava koulutuksen, työn ja kulttuurin arvostukseen, ympäristön- ja ilmastonsuojeluun, heikompien puolella olemiseen. Suvaitsevaiselle ja liberaalille Suomelle tulevan hallituksen arvokonservatiivinen politiikka lienee liikaa. Siksi SDP:n on oltava jatkossakin Suomen vahvin arvopuolue ja kansainvälisin poliittinen liike. SDP:ssä tulee olla rohkeutta jatkaa yhteiskunnan uudistustyötä samalla, kun taloutta tasapainotetaan.

Hyvinvointi syntyy työstä. Sosialidemokraateille on aina ollut tärkeää, että työstä maksetaan asiallista palkkaa ja että työelämässä on reilut pelisäännöt. Sopimusyhteiskunta on pohjoismaisen hyvinvointimallimme peruslähtökohta. Koulutus ja korkea osaaminen, innovaatiot ja uusien teknologioiden käyttöönotto ovat talouskasvun tärkeimpiä rakennuspalikoita. Suomi on nostettava tieteen, tutkimuksen, innovaatioiden ja osaamisen kärkimaaksi. Näistä kaikista on pidettävä kiinni, vaikka se tarkoittaisi hitaampaa tahtia julkisen talouden tasapainottamisessa.

SDP:n on tehtävä kaikkensa, jotta voidaan estää oikeistohallitusta leikkaamasta sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta ja ihmisten perusturvasta. Sote-palvelut ovat investointi ihmisiin ja heidän terveyteensä, eikä terveydestä saa tinkiä. Onkin selvää, että SDP:tä tarvitaan vaikeina aikoina opposition johtamistehtävään.

Kyllä sillä on merkitystä, kenelle yhteiset asiat annetaan johdettaviksi. Eletyt kriisit ja haastavat tehtävät ovat opettaneet, että vaikeinakin aikoina kokemus kantaa. Kansanedustajana ja SDP:n pitkäaikaisena ministerinä olen ollut vaikeissa paikoissa. Yhteiskunnassa tarvitaan SDP:n tarjoamaa vaihtoehtoa, ja SDP tarvitsee sitä puolustamaan vahvan ja kokeneen johtajan. Siksi olen lähtenyt ehdolle SDP:n puheenjohtajaksi Satakunnasta.

Kirjoittaja on perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja sd.