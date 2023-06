Myös opiskelijat haluavat harrastaa, vaikka siihen on harvoin aikaa, rahaa ja virtaa.

Olen parantumaton hevoshullu. Harrastin hevosia kymmenen vuotta kuusitoistavuotiaaksi, kunnes lukiossa ne jäivät taka-alalle kavereiden ja opiskelun tieltä. Monella lapsuuden harrastukset ja yleisesti harrastaminen jää, kun elämäntilanne muuttuu.

Viiden vuoden harrastamattomuuden jälkeen jokin alkoi nakertaa 21-vuotiasta opiskelijaa. Ei ollut mitään ”kunnon” harrastusta, jota tekisi. En ollut missään vaiheessa unohtanut hevosia, vaan pikemminkin jättänyt ne osaksi menneisyyttä.

Takaisin satulaan vaan! Niinhän sitä sanotaan. Moni palaa rakkaan lapsuudenharrastuksensa pariin siirryttyään työelämään ja vakautettuaan oman taloutensa. Mutta mitä tekee köyhä opiskelijanruipelo? Luentoja, kurssitehtävien paukkuvia määräaikoja, tyhjä pankkitili ja kasvava opintolaina. Nuorena jaksaa, paitsi että aina ei jaksa, eikä ole varaa.

Ratsastusta kokeileva ei vielä pahasti köyhdy. Riittää, kun on joustavat housut ja kannalliset kengät. Koulu lainaa kypärän, ja tutustumistunti on usein edullinen. Vasta harrastuksen pariin pysyvästi jäävän menot kasvavat. Ratsastuskypärä, -hanskat, -housut ja -kengät ovat välttämättömiä ratsastajan varusteita. Onneksi materiaa löytyy nykyään helposti ja edullisesti käytettynä, ehkä 50 euron yhteishintaan – parhaimmillaan tietysti ilmaiseksi, jos on tuuria. Eniten kirpaisevat ratsastustunnit.

Yksittäiset irtotunnit tulevat kalliimmaksi kuin kymmenen kerran tallikortti, joka monesti velvoittaa käymään kerran viikossa tunnilla, ja josta toisaalta täytyy pulittaa kerralla yli 300 euroa. Tietysti tunnin tarjoaja ja opettaja tarvitsevat elantonsa, alalla on vaikea rikastua.

Ratsastustunnille osallistuakseen on vielä päästävä tallille, joka harvoin sijaitsee kaupungista nopean pyöräilymatkan päässä tai bussipysäkin vieressä. Autottoman mahdollisuudet ovat rajalliset.

Harrastaminen ei ole vain lasten ja keski-ikäisten oikeus. Jokainen tarvitsee jotain, jonne paeta, kun arki käy raskaaksi.

Vuoden syvän mietinnän jälkeen päätin palata hevosten pariin. Se oli kamalaa. Olin kaikesta pihalla ja kyyti hevosen selässä oli pomppuista. Mutta se oli myös ihanaa. Muistin, miten selässä kevennetään ja tunnin jälkeen sain harjata hevosta mielin määrin.

Haisevana, likaisena ja paikat kipeinä lähden kävelemään tallilta bussipysäkille. Olen pysäkillä puolessa tunnissa, odotan toisen puolituntisen bussia ja kolmannen istun bussissa matkalla takaisin kaupunkiin. En ole kahteen tuntiin ajatellut muuta kuin sitä, mitä olen ollut tekemässä. Kaikki muu on jäänyt taka-alalle.

Hevosen satulaan palaaminen oli parhaimpia päätöksiä, jonka sydän raskaana ja kukkaroa punniten tein.

