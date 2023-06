Tuomo Hurme pohtii kolumnissaan lajikadon aiheuttamia seurauksia.

Paljon puhuttu lajikato on aiheuttanut luonnollemme valtavia, korvaamattomia menetyksiä. Ennen yleisten metsä- ja maatalousympäristöjen lajien lukumäärät ovat supistuneet olemattomiin.

Kulunut kevät oli oikeasti ensimmäinen todellinen hiljainen kevät. Koskaan aikaisemmin ei ympärillämme ole ollut näin vähän lintujen ääniä. Ihmistoiminnan aiheuttamat menetykset ovat nyt olleet maaseudulla monin paikoin konkreettisesti koettavissa.

Maassamme harjoitettu luonnonarvoista piittaamaton metsä- ja maatalous on johtanut monimuotoisuuden rajuun vähenemiseen. Tilanteen korjaamiseen on osittain herätty, mutta valitettavasti samanaikaisesti uudet uhkat ovat nousseet vahvasti esiin.

Suomalaisen luonnon ja maiseman tuho on nyt eräänlaisen loppukirin kohteena. Metsät ja maat ovat joutuneet tuuli- ja aurinkovoimalahankkeiden keskipisteeseen. Meiltä ollaan riistämässä viimeisetkin vapaan luonnon rippeet. Tällä menolla lähes jokaisella neliökilometrillä on joku energiaa tuottava ihmisen pystyttämä teollisuuslaitos.

Tältä se ainakin tuntuu. Melkein jokainen uusi päivälehti kertoo jonkin tuuli- tai aurinkovoimayhtiön uudesta suunnitelmasta rakentaa ”vihreää energiaa” tuottava alue, joka kauniisti on nimetty tuuli- tai aurinkopuistoksi – vaikka todellisuudessa kyse on kovan luokan teollisuusalueesta, joka peittää alleen valtavan alan ilmaston suojeluun tarvittavaa metsämaata ja tärvelee perinteisen maisemanäkymän neliökilometrien alueella. Räikeimpänä esimerkkinä olkoon Selkämeren kansallispuisto, joka pilataan mielettömillä tuulivoimalahirviöillä. Perinteinen suomalainen merimaisema on kohta mennyttä.

Tuuli- ja aurinkovoimalat, sikäli kun niitä yleensä tarvitaan, pitää pystyttää olemassa olevien teollisuuslaitosten kylkeen ja mahdollisimman lähelle asutusta. Näin kansalaiset saavat todellisen kosketuksen heidän tarpeitaan palveleviin energialaitoksiin.

Hyviäkin esimerkkejä onneksi löytyy. Harjavallassa aurinkovoimala nousee suurteollisuusalueen jätekasojen päälle. Näin pitääkin. Valtaosa aurinkovoimaloista kuuluu pienimuotoisina omakotitalojen ja muiden rakennusten katoille. Tosin ne sielläkin pilaavat rakennetun ympäristön maiseman laajoilla alueilla.

Luonnonystävä ja elämän säilyttämisen puolustaja näkee selvääkin selvemmin, että uutta energiaa tuottavien laitosten luominen on osa ihmisyhteisöjen lopun ajan pyristelyä. Kaikki ajattelevat yksilöt kyllä ymmärtävät, että uusilla keksinnöillä päästään eteenpäin vain pieni epätoivoinen harppaus kerrallaan – ja sitten on taas seinä vastassa.

Ihmiskunnan vaihtoehdot ovat päivä päivältä yhä vähemmässä. Tulevaisuuden ratkaisuksi ei kelpaa mikään uusi uljas energianlähde. Tarvitaan vain tavaran tuotannon ja kulutuksen radikaalia leikkaamista.

Kirjoittaja on Euran Honkilahdella asuva luonnonystävä, luontovalokuvaaja ja eläköitynyt toimittaja.