Käärijän menestys teki minusta ylpeän suomalaisen

Olen euroviisuversio keskiverrosta suomalaisesta lätkäfanista. Viisukevään saavuttua vuoraan itseni Suomen lipun väreillä. Toukokuussa alan jo uhota torin valtaamisella, vaikka Suomen toinen euroviisuvoitto on pitkään pysynyt silkkana toiveiden tähtipölynä.

Tämä vuosi on ollut yllättävä poikkeus. Kuultuani helmikuisena iltana Logomossa yleisön palavat “cha cha cha” -huudot, tiesin, että nyt tehdään historiaa.

Käärijän huippumenestys maailmalla on herättänyt minussa eloon aivan uudenlaista iloa ja ylpeyttä kotimaastani Suomesta. Viisufinaalista on jo kuukauden päivät, mutta somet pursuavat ulkomaalaisia Käärijä-faneja, jotka ovat kiinnostuneita meidän kielestämme ja kulttuuristamme.

Yksi vihreähihainen räppäri sai aikaan sen, että osa näistä minua somessa vastaan tulleista faneista on päättänyt alkaa opiskella meidän uniikkia kieltämme.

Tällainen kiinnostus maahamme on tervetullutta etenkin, kun mielestäni Suomen brändi on hieman yksipuolinen. Suomi näyttäytyy maailmalle lähinnä Lapin revontulina ja pistävinä pakkassäinä, kansa etäisinä ruttunaamoina, jotka kuuntelevat aneemisina sielua jäädyttävää hevimusiikkia. Sitä maamme ehkä on, mutta paljon muutakin. Käärijä todistaa sen.

Välillä Suomi tuntuu olevan Ruotsin ja muiden pohjoismaiden varjoon jäävä pikkusisar. Ulkomailla tapaamani ihmiset sanovat usein: ”Ai olet Suomesta? Tiedän kyllä paljon Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta, mutta Suomi on vieras.”

Käärijä on siis Sanna Marinin tavoin hyvä suomalaisen imagon nostattamislähettiläs: reipas ja rehti suomalainen, joka tuo uusia puolia esille maastamme. Maamme kaipaa brändin uudistusta – Käärijän kaltaiset ainutlaatuisuudet mahdollistavat sen.

Lopulta tärkeintä, mitä Käärijän viisusuosio toi, on kansamme yhdistäminen. Ruotsin euroviisupoppitehtaasta ulospuserrettu geneerinen rallatus vei jälleen voiton, ja suomalainen raivo roihusi.

Jaoimme pettymystä tiiviisti yhdessä maana niin keskustelupalstoilla kuin uutisotsikoissa. Se jos mikä toimii todisteena kulttuurin yhdistävästä voimasta.

En ole pitkään aikaan tuntenut olevani niin suomalainen kuin valittaessani kanssasuomalaisten kanssa kakkossijasta Euroviisuissa. Lisäksi syntyi omanlainen sisäpiirivitsi, kun vihreästä tuli Käärijä-väri. Nauroin päivätolkulla Torissa myytäviä vihreitä satojen eurojen Käärijä-kahvakuulia ja -pyöränsatuloita.

Mitä tämä viisukevät opetti? Sen, että me suomalaiset olemme mahtavia ja että kulttuurilla on valtava voima.

Voimme pärjätä Euroviisuissa. Kyllä, myös omalla kielellä, vaikka moni usein länkyttikin, kuinka suomen kielellä ei voi menestyä viisukentällä.

Käärijän menestyksen nostattama henkilökohtainen kansallisylpeyteni on asia, josta tulen varmasti puhumaan vielä kauan.

Kirjoittaja on Huittisista kotoisin oleva ensi syksyn opiskelija.