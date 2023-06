Kuolemallakin on oma hintansa, viikinkimenot jäävät pitämättä

Hautajaisten kustannukset voivat olla yllättävän suuret. Surun keskellä se on valitettava realiteetti.

Kuolema on osa elämän ketjua. Sen realiteetteja on rakkaan poismenon ja surun lisäksi myös hinta. Valitettavasti kuolema on myös taloudellinen koettelemus. Varsinkin silloin, jos kuolinpesällä ei ole varallisuutta.

Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuuston päätti viime viikon kokouksessaan hautapaikkamaksujen hinnastosta. Hautapaikkojen hintoja korotetaan ensi vuodelle kolme prosenttia. Arkkuhautapaikka 25 vuodeksi maksaa 165 euroa ja uurnahauta 85 euroa. Vanhalla hautausmaalla uurnahauta maksaa 590 euroa, ja se sisältää muistomerkin, istutukset ja hoidon 25 vuodeksi.

Vaikka voidaan sanoa inflaation vaikuttaneen hautapaikkamaksuunkin, niin korotus ei ole todellakaan kova yleisiin inflaatiolukuihin nähden. On muistettava sekin, että seurakuntayhtymän tavoitteena ei ole saada hautauksista ylimääräisiä tuloja. Hautaustoimet kustannukset katetaan maksutuotoilla ja seurakuntatalouksien saamalla valtionavustuksella. Hautatoimen kokonaiskustannuksista kuuluisi kattaa 20–25 prosenttia maksutuotoilla.

Hautapaikkamaksun lisäksi suoria kuluja koituu muun muassa hautajaistilaisuudesta, perunkirjoituksesta ja perintöverosta. Ensin mainittuun myös inflaatiolla on vaikutuksensa.

Yksityisten hautaustoimistojen yhteistyöverkoston Memorian mukaan hautajaisten kustannukset riippuvat monista eri valinnoista. Myös hautauspaikkakunta ja paikkakunnan tarjoamat vaihtoehdot vaikuttavat suuresti.

Keskimäärin Suomessa käytetään hautajaisiin 3 000-4 000 euroa. Tähän sisältyvät yleensä arkku, uurna, kuljetukset, kukat, muistotilaisuus, lehti-ilmoitukset ja seurakunnan kustannukset. Edullisimmillaan hautajaiset maksavat tuhannen euron molemmin puolin.

Mitä vanhemmaksi itse tulee, sitä lähemmäksi tulevat myös hautajaiset. Eivät vielä välttämättä itselle, mutta poisnukkuneiden ystävien ja läheisten kaarti on yhä suurempi.

Kaikki hautajaiset, olivat ne sitten kustannuksiltaan mitä tahansa, ovat koskettaneet syvästi. Usein ne ovat hyvin persoonallinen ja intiimi tilaisuus, jossa traditio kohtaa tunteen.

Oma lukunsa on omaisten ja ystävien vaivannäkö. Tietokilpailuja rakastavan ystävän hautajaisissa järjestettiin poisnukkuneen elämää koskenut tietovisa. Hänen haudalleen laski ystävä siunattavan lempikukkia, orvokkeja, joita oli kyseiseen vuodenaikaan lähes mahdoton hankkia.

Sinänsä hautajaisten järjestäminen on entistä helpompaa. Useiden hautaustoimistojen sivuilla kykenee hyvin tarkasti suunnittelemaan läheisen tai jopa omat hautajaisensa netissä.

Aivan kaikkea ei voida toteuttaa.

Oma toiveeni on ollut, että minut laskettaisiin palavassa ruuhessa miekka rinnallani lipumaan Kokemäenjokea kohti aavaa merta. Tosin se on lainsäädännön mukaan mahdotonta ja jo laittomanakin todennäköisesti kalliiksi käypää. Ja se miekkakin pitäisi hankkia.

