Poliisin läsnäolo kaikkialla Satakunnassa on parasta ennalta ehkäisevää toimintaa

Kansalaiset luottavat Suomen poliisiin. Luottamus ansaitaan arjessa tapahtuvilla teoilla: kansalaisten on saatava mahdollisimman nopeasti laadukkaita poliisipalveluja ja myös harvaan asutuilla alueilla poliisin on tultava paikalle silloin kun on hätä.

Poliisi lupaa strategiassaan 2020–2024 turvata arjen ja pitää luottamuksen poliisiin korkeana. Tätä arvioidaan muun muassa mittaamalla toimintavalmiusaikaa sekä kykyä onnistua kiireellisiin hälytyksiin vastaamisessa ja muussa näkyvässä toiminnassa. Poliisin paluu ihmisten pariin on selkeä tavoite.

Satakunnassa poliisin strategia ja käytäntö eivät kuitenkaan täysin tue toisiaan.

Esimerkiksi Kankaanpäässä ja Kokemäellä on siirrytty uuteen palvelukonseptiin, yleispoliisiasemamalliin. ”Poliisin valvonta tehostuu Kankaanpäässä ja Kokemäellä” otsikoi maakuntalehti (SK 24.3.2023) ja jatkaa ”Henkilöstö vähenee, mutta uuden työjaon myötä poliisin näkyvyys alueilla paranee.”

Yhtälö kuulostaa erikoiselta etenkin pienillä asemilla. Aikaisemmin päätoimisesti näkyvää valvontaa ja hälytystehtäviä tekevät virkapukuiset poliisit sidotaan mallissa entistä enemmän sisätöihin muun muassa kuulustelemaan asiakkaita tai kokoamaan rikostutkinnan pöytäkirjoja.

Huolimatta siitä, että vakavien rikosten määrä kasvaa, eivät tavallista ihmistä koskettavat rikokset vähene.

Alkuvuoden aikana vaalikentillä kansalaisten oikeustajua nakersi näkymättömyyden lisäksi se, että näiden vähäisemmiksi koettujen rikosten käsittelyajat ovat pidentyneet ja että ne harvoin johtavat syyllisten löytymiseen tai tuomitsemiseen. Näiden esitutkintojen päämääränä nykyisillä resursseilla on valitettavasti niiden lopettaminen, ei niinkään selvittäminen, jolloin tilastot saadaan näyttämään paremmilta.

On perusteltua, että perusrikollisuuden tutkinnan tasoa olennaisesti nostetaan lisäämällä arvostusta ja kiinnostusta rikostutkijan työhön. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua valvonta- ja hälytystyön kustannuksella.

Suuri ongelma poliisissa on liian vähäinen henkilöstö suhteessa työmäärään.

Samaan aikaan Poliisiammattikorkeakoululla on ollut vaikeuksia saada koulutukseen päteviä hakijoita. Jos opiskelijamääriä ei saada kasvuun, poliiseistakin voi olla lähivuosina pulaa ja poliisien määrän lisääminen tahtotilasta huolimatta ei ole läpihuutojuttu. Tällaisessa tilanteessa poliisin maine työnantajana sekä uuden ajan henkilöstöjohtaminen nousevat isoon rooliin. Tarvitaan myös pitovoimaa.

Tärkeää on kehittää edelleen yhteistyötä niin poliisin, kuntien kuin kolmannen sektorin kanssa sekä panostaa ennalta ehkäisevään toimintaan erityisesti lasten ja nuorten parissa, vanha kunnon koulupoliisitoiminta olisi nyt arvossaan.

Viranomaisyhteistyö sekä poliisin läsnäolo eli harvaturvatoiminta niin kylissä kuin kunnissa vaikuttaa sekä kansalaisten turvallisuudentunteeseen, että rikosten ennalta ehkäisemiseen.

Satakunta on osa Lounais-Suomen poliisilaitosta. Satakunta on ollut edelläkävijä monessa yhteistyömallissa.

Porissa on kehitetty aikanaan muun muassa ”sossu-poliisi” partiointiyhteistyötä sekä Ankkuri-toimintaa. On tärkeää, että yleiset linjaukset poliisin palaamisesta ihmisten pariin tulevaisuudessa näkyvät myös meillä. Se on keskeistä turvallisuustyössä.

Kirjoittaja on kansanedustaja (kok.)