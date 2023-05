”Ihan tavallisella talliaisellakin on tehokkaampia vaikuttamisen mahdollisuuksia kuin ostoskorinsa tuijottelu”, kirjoittaa Venla Laine kolumnissaan.

Olen viime aikoina keskittynyt oman napani tuijotteluun. Tai oikeastaan oman hiilijalanjälkeni tuijotteluun.

Olen nimittäin kanavoinut kaikki ilmastohuoleni ja ympäristöahdistukseni omien kulutusvalintojeni ruotimiseen. Mitä syön, miten matkustan ja mistä ostan ja mitä.

Pelkästä ruokakauppakäynnistä pystyy luomaan aikaa nielevän pohdintatuokion, kun syynäilee ostoksien alkuperämaata, sertifikaatteja ja ainesosia.

On todettu, että yksilöiden tuhlailevan kuluttamisen on väistämättä muututtava ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kuitenkin, samalla kun tuijotellaan vain omia kulutusvalintoja, yritykset ja valtiot voivat hykerrellä tyytyväisinä, kun vastuu ilmastonmuutoksen ratkaisusta on siirretty yksilöiden kulutusvalintojen varaan.

Yksilön tärkein tehtävä oman hiilijalanjälkensä vahtimisen sijasta onkin pitää huolta siitä, että muutos tapahtuu myös rakennetasolla.

Tutkijatohtori Lauri Lahikainen on todennut, että ilmastonmuutoksen kannalta olennaista on ”miten yksilöt erilaisissa rooleissaan ja asemissaan ylläpitävät, haastavat, ehkä myös muovaavat ja luovat uusia yhteiskunnallisia rakenteita”. Näillä epämääräisillä rakenteilla tarkoitetaan jotain, joka on ilman yksilöäkin pystyssä: valtiota, yrityksiä ja sosiaalisia rakenteita.

Olennaista ei siis ole, miten kulutat, vaan miten omasta asemastasi ja sen tarjoamista mahdollisuuksista käsin vaikutat ilmastonmuutokseen.

Esimerkiksi vaikuttajalla on aseman tuoma mahdollisuus rikkoa sosiaalisen median materialistista kuplaa tekemällä vastuullista sisältöä. Poliitikko ei saa ilmastosankarin viittaa harteilleen vaikka kuinka asustelisi sähköttömässä erakkomökissä, jos hän ei pyri politiikallaan haastamaan vaikkapa fossiilisten polttoaineiden käyttöä yhteiskunnassa.

Ihan tavallisella talliaisellakin on tehokkaampia vaikuttamisen mahdollisuuksia kuin ostoskorinsa tuijottelu.

Pyydä lähikauppaasi lisäämään vastuullisempia tuotteita tarjontaansa. Pistä kotikuntasi poliitikolle tai omalle pankillesi vaatimus kunnianhimoisemmista ilmastotavoitteista. Pyydä kuntaasi istuttamaan nurmikkoalueille niittyjä perhosille ja pörriäisille sekä ehdota vieraslajien kitkentätalkoita. Liity ympäristöjärjestöön, kirjoita iskevä mielipidekirjoitus ja allekirjoita kansalaisaloite.

Mahdollisuuksia muutokselle on vaikka kuinka, kunhan vain vilkuilee omaa napaansa pidemmälle.

Kirjoittaja on siikaislaislähtöinen opiskelija.