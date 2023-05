Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvinvoinnin ja turvallisen arjen perusta. Nämä palvelut ovat nyt kahtaalla valinkauhassa.

Uudet hyvinvointialueet vievät nyt sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta käytäntöön. Hyvinvointialueen toiminta ei valitettavasti Satakunnassakaan ole käynnistynyt kivuitta, vaan esiin on noussut monia ongelmia, joita on yhdessä ratkottava.

Samaan aikaan Säätytalon hallitusneuvotteluissa päätetään, millaiset edellytykset hyvinvointialueille annetaan näiden ongelmien ratkaisemiseen. Palveluiden rahoituksen turvaaminen on näistä päätöksistä isoimpia.

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat antaneet ymmärtää, että hoitojonot, hoitajapula ja rahojen riittämättömyys johtuva edellisen vaalikauden politiikasta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Valitettavasti ongelmat esimerkiksi vanhus- ja terveyspalveluissa juontuvat pitkältä ajalta ja monesta syystä.

Yksi merkittävimmistä on pitkään jatkunut sote-palveluiden aliresursointi ja siitä seurannut perustason palveluiden heikentyminen. Toinen iso kaikkien puolueiden yhteinen epäonnistuminen on ollut aivan liian pitkään kestänyt sote-uudistuksen läpivienti.

Nyt uudistus on kuitenkin tehty ja toimeenpano käynnistynyt – tärkeimpänä tavoitteena turvata palvelut tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle. Ja siinä todella tekemistä riittää.

Varmaa on, että sairaiden hoitoon pääsy ei nopeudu, eikä ikäihmisten hoiva parane, toisiamme syyttelemällä.

Ongelmat eivät ratkea myöskään maalaamalla mörköjä seinille – kuten vasemmistopuolueet vaikuttivat tekevän jo ennen kuin hallitusohjelmasta on edes päätetty. Kyllä Säätytalolla neuvotteleville puolueille pitää antaa mahdollisuus linjata viisaasti.

Hyvinvointialueille pitää turvata riittävät resurssit perustason vahvistamiseen ja lähipalveluiden järjestämiseen. Tämä on nyt ennen muuta hallitusneuvottelijoiden vastuulla.

Palvelujen keskittäminen ei ole ratkaisu rahoituksen riittävyyteen, eikä hyvinvoinnin parantumiseen. Päinvastoin, se olisi näennäissäästämistä, joka tulee pidemmän päälle inhimillisesti ja taloudellisesti kalliiksi.

Lähipalveluja vahvistamalla sen sijaan voidaan purkaa hoitojonoja ja ennaltaehkäistä ongelmien pahenemista.

Tämän toteutuminen on puolestaan kunkin hyvinvointialueen ja näiden päättäjien yhteisellä vastuulla. Keskustan linja on, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Tämän ohella on kehitettävä muita tapoja parantaa lähipalveluita.

Sekä hallitusneuvotteluissa että hyvinvointialueilla ollaankin nyt paljon vartijoina. Lähipalvelut pitää turvata.

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja