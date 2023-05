Suomalaishitin kuuntelukerrat kasvavat Spotifyssa miljoonilla päivittäin. Cha Cha Cha soi nyt ympäri maailmaa.

Euroviisujen loppukilpailusta on kulunut jo viikko, mutta Käärijä-huuma tuntuu pääsevän maailmalla vasta kunnolla vauhtiin. Innostus on levinnyt jo Euroopan ulkopuolelle ja tuntuu absurdilta kuulla suomenkielistä laulua esimerkiksi jääkiekon NHL:n pudotuspeliotteluiden pelikatkoilla.

Cha Cha Cha on soinut jo ainakin Yhdysvaltojen Raleghissa Carolinan ja Texasissa Dallasin kotipeleissä. Jutun kirjoitushetkellä 40 miljoonan kuuntelukerran rajan Spotifyssa rikkonut kappale on jo nyt suoratoistopalvelun kaikkien aikojen kuunnelluin suomenkielinen kappale.

Spotifya on kritisoitu siitä, ettei sen kuunteleminen tuo artisteille tuloja, mutta kun kuuntelukerrat kasvavat kymmeniin miljooniin, tilanne on jo hieman toinen.

Yhtiö ei halua julkaista kappaleiden keskimääräistä korvaussummaa, sillä Spotifyn mielestä se ei ole merkityksellistä tietoa. Ulkopuolinen toimija The Trichordist on kuitenkin julkaissut vertailuja eri suoratoistopalveluiden korvauksista, ja näiden tilastojen mukaan Spotifyn keskimääräinen korvaus yksittäisestä kappaleen kuuntelukerrasta on 0,0033 euroa.

Summa kuulostaa pieneltä, mutta Käärijän Cha Cha Chan jo nyt keräämät 40 miljoonaa kuuntelukertaa tekevät euroissa kuitenkin yli 130 000. Eivätkä kuuntelukerrat jää tähän.

Jos Euroviisuissa toiseksi sijoittuneen suomalaishitin kuuntelukerrat nousisivat kymmenkertaisiksi, kuten esimerkiksi korealaisen PSY:n jättihitillä Gangnam Stylella aikoinaan, se tekisi Käärijästä jo pelkkien Spotifyn kuuntelukertojen ansiosta miljonäärin.

Käärijä-huuma kasvaa. Kuva Helsinki-Vantaan lentokentältä Jere Pöyhösen palattua Suomeen Liverpoolin Euroviisuista.

Ja Spotifyn rahat ovat kuitenkin vain pisaroita meressä. Kaukaisilta tuntuvat ajat, jolloin Käärijän keikkayleisön pystyi laskemaan yhden ihmisen sormin. Näin kuitenkin oli vielä viime vuonna, kun artistin eräälläkin keikalla oli tarinan mukaan vain seitsemän katsojaa.

Cha Cha Chan jälkeen Käärijälle on tarjottu Ylen uutisen mukaan yli 70 ulkomaan keikkaa. Kotimaassa myytyjä keikkoja on kesäksi yli 40, ja kalenteriin olisi tarjolla enemmän kiinnityksiä kuin yksi artisti pystyy ottamaan.

Keikkapalkkiot ovat tietysti nousseet, ja musiikkimaailma on siitä erikoinen, että yhdellä ainoalla kappaleella voi saada enemmän rahaa kuin moni hyvä artisti tienaa koko uransa aikana.

Vaikka vauhti on hurjaa ja lukemat kovia, on hyvä muistaa, että euralaislähtöisen Ville Virtasen yhden hitin ihmeeseen Käärijälläkin on vielä matkaa. Taiteilijanimellä Darude operoivan Virtasen tunnetuin trance-kappale Sandstorm soi näyttävästi jääkiekon MM-kisojen avajaisissa ja on ollut niin maailmanlaajuinen menestys, että sitä on kuunneltu Spotifyssa peräti 346 miljoonaa kertaa.

Jättihitin vanavedessä Darude on kerännyt muillakin suosituilla kappaleillaan miljoonia, jopa muutamia kymmeniä miljoonia kuuntelukertoja, mutta suomen kielellä niissä ei lauleta.

Joka tapauksessa uskaltaa todeta, että kotimaisella musiikillamme menee juuri nyt aika lujaa.

Kirjoittaja on toimituspäällikkö.