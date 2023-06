Maailmalla on ihmetelty Christiano Ronaldon ja Lionel Messin sopimusneuvotteluja Saudi-Arabiaan. Miten urallaan jo satoja miljoonia ansainnet supertähdet haluavat uransa loppupuolella tahrata maineensa pelaamalla ihmisoikeusrikkomuksia tekevässä maassa?

Ilmeisesti vastaus kysymykseen on yksinkertainen. Ihminen on mestari keksimään uusia menoja tulojen kasvaessa. Esimerkiksi uransa jo lopettanut ja aikoinaan maailman parhaiten palkattujen jääkiekkoilijoiden joukkoon kuulunut Chris Pronger on puhunut miljoonia ammattilaisurillaan ansainneiden urheilijoiden talousongelmista.

Pronger tienasi urallaan 111 miljoonaa dollaria. Hän muistuttaa, että urheilijat maksavat ilmoitetuista tuloistaan verot, agenttien palkkiot ja NHLssä niin sanotun Escrow -maksun. Urheilijalle jää yleensä alle puolet ilmoitetuista ansioista.

Usein ammattilaisurheilijan kustannukset ovat isot. Uran alkuvaiheessa ei ymmärretä, että rahaa ei ole rajattomasti ja tulot loppuvat joskus. Halutaan muistaa vanhempia, sisaruksia ja kaveripiiriä. Palkattuna ovat oma kokki ja fysiikkavalmentaja.

Prongerin mukaan yli puolella miljoonia ansainneista ammattilaisurheilijoista on talousvaikeuksia, kun ura päättyy.

” Kyse on tulojen ja menojen tasapainosta – meillä jokaisella.

Oma lukunsa ovat tietenkin poikkeuksellisen hyvätuloiset ammattilaisurheilun supertähdet kuten Ronaldo ja Messi. Googlaamalla selviää, että heillä kummallakin on käytössä esimerkiksi oma yksityislentokone. On kiinteistöjä ympäri maailmaa, luksusautoja ja huvijahteja.

Pelkästään tällaisten omistusten hankkiminen ei ole kallista. Omistusten ylläpito- ja käyttökustannukset ovat huomattavat. On selvää, että ylläpitoon tarvitaan palkattua henkilökuntaa.

Ronaldo on esimerkiksi lennättänyt yksityiskoneella kissansa eläinlääkärille Torinosta Madridiin. Siten ollaan tilanteessa, jossa uran loppuvaiheessa pelaaminen Saudi-Arabiassa voi houkuttaa.

Meille tavallisille palkansaajille talouskysymykset ovat täysin erilaiset, mutta kuitenkin niin samanlaiset. Me emme osta yksityislentokoneita tai luksusautoja. Mutta tarvitsemmeko auton tai isomman perheen kohdalla toisen? Ja minkä hintaisen auton? Kyse ei ole pelkästään hankintahinnasta, vaan auton aiheuttamista kokonaiskustannuksista.

Entä tarvitaanko lomamatkaa ulkomaille vai ei? Kuinka paljon suoratoistopalveluihin menee kuukaudessa rahaa? Entä meneekö rahaa nettipelaamiseen?

Hyvät tulot tietysti auttavat selviämään arjen haasteista. On kuitenkin harhakuvitelma, ettei tulojen kasvaessa myös menoistaan pitäisi olla tarkka.

Viiden miljoonan dollarin vuosipalkalla pelaava ruotsalainen NHL-maalivahti Robin Lehner hakeutui talvella konkurssiin, koska ei kyennyt hoitamaan velkojaan.

Mitkään tulot eivät riitä, jos menot kasvavat holtittomasti. Kyse on tulojen ja menojen tasapainosta – meillä jokaisella.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinkohtajana OP Länsi-Suomessa.