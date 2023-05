Toivottavasti Jämin hiihtoputken tilapäinen sulkeminen ei enteile lumetonta lopun alkua.

Jämin hiihtoputki pidetään ensi talvena lumettomana. Päätös ovien lukossa pitämisestä on kipeä, mutta talouden realismin kannalta ymmärrettävä.

Jämin hiihtoputken sulkeminen ensi kaudeksi on harmillinen uutinen.

Hiihtoharrastajien ja alueen matkailun kannalta ratkaisu on lohduton. Päätös on toki taloudellisesti ja Jämijärven kunnan kannalta ymmärrettävä ja perusteltu, mutta silti ikävä. Yhden kokonaisen kauden väliin jättäminen langettaa varjon putken tulevaisuuden lisäksi muun elinkeinotoiminnan ja vetovoiman ylle.

Vaikka nyt tehty sulkeminen on ajateltu tilapäiseksi, valitettavasti urheilussa välivuosi-sanalla on ikävä kaiku.

Kun ovet kerran pannaan säppiin, voi käydä niin, että niitä ei enää avata.

Vaikka nyt tehty kipeä ratkaisu tuntuu ikävältä, olisi väärin soimata itsensä likoon laittaneita taustajoukkoja.

Hiihtoputken eteen on jo vuosi tehty niin runsaasti pyyteetöntä talkootyötä, että ei ole varsinaisesti kenenkään vika, että sähkön hinnan noustessa tunnelin päässä ei nyt näkynyt valoa.

On myös muistettava realismi.

Jos Pohjois-Satakunnan sijaintia peilaa harrastajamassoihin, putki on vähän väärässä paikassa. On perusteltua ajatella, että jos tällainen putki jossain menestyisi, se olisi asutusten lähellä lumettomilla alueilla. Sijainti on tärkeä, kun pyritään bisnekseen ja massojen tavoittamiseen.

Rahan roolia voi katsoa myös tilinpäätöstiedoista. Jämin putken tilikausi on tuottanut voittoa viimeksi vuonna 2018.

Sisätiloissa hiihtämisen mahdollistaminen ei kuulu alle 1 800 asukkaan kunnan ydintehtäviin. Taloudellisesti tukalina aikoina eurot ovat tiukassa.

Kaikesta ei kuitenkaan voi syyttää suhdanteita.

On asioita, jotka olisi voitu tehdä toisin. Jämillä on menty mönkään matkailun markkinoinnissa. Kyse ei ole vain putkesta, vaan koko ”Pohjois-Satakunnan Lapin” eli upean luontomatkailukohteen tulevaisuudesta.

Hyvistäkään asioista ei tiedetä, jos niistä ei kerrota rinta rottingilla ja äänekkäästi rummuttaen. Markkinoinnista voi näin kevättodistusten aikaan antaa arvosanaksi välttävän.

Lue lisää: Jämin hiihtoputki ensimmäistä kertaa koko kaudeksi kiinni