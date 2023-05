Muuttuuko kenenkään elämä erilaiseksi, jos tilillä on 250 miljoonan euron sijasta 1,25 miljardia euroa?

Yön pimeinä tunteina tulee joskus mietittyä kaikenlaista. Päivittäiset raha-asiat ovat usein listan kärkipäässä.

Jotkut pohtivat, miten selvitä seuraavasta laskusta tai kauppareissusta. Jotkut ajattelevat autoremonttia tai vaikka asuntolainan kuukausierän lyhennystä, joka vetää tulopuolen tiukille. Asiat lienevät yleisesti hyvin silloin, jos rahaa ei täydy erikseen miettiä.

Kuinka paljon rahaa pitää olla, ettei enää tunne halua tienata enempää?

Asia nousi mieleeni, kun maailman parhaan jalkapalloilijan eli Lionel Messin tulevaa seuraa spekuloidaan. Hän on saanut raporttien mukaan 400 miljoonan euron tarjouksen Saudi-Arabiasta Al-Hilalin joukkueesta.Potti olisi hänen yhden kauden palkkansa. Noin 1,1 miljoonaa euroa vuoden jokaisena päivänä.

Summa on järjettömän iso. Silti on pakko kysyä, mihin Messi rahaa oikeasti tarvitsisi? Hän on tienannut tähän mennessä urallaan yli miljardi euroa. Sukanvarressa lienee säästössä muutakin kuin nöyhtää.

Vieläkö Lionel Messi tarvitsee enemmän? Muuttuuko kenenkään elämä erilaiseksi, jos tilillä on 250 miljoonan euron sijasta 1,25 miljardia euroa?

Jalkapalloilija Cristiano Ronaldo jo siirtyi Saudi-Arabiaan. Sarjaan, jonka taso on huono. Hän saa siellä hiukan yli 200 miljoonaa euroa kaudessa, eli mies on Messin tarjoukseen verrattuna palkkakuopassa.

Messi on jo entuudestaan ihmisoikeuksia polkevan Saudi-Arabian matkailun lähettiläs. Siihen hänellä lienee syynsä. Ronaldoakaan eivät vajavaiset ihmisoikeudet tunnu suuremmin haittaavan.

Saudi-Arabiassa pelaaminen jättää kuitenkin ikuisen jäljen heidän imagoonsa. Jäljen, jota kummankaan pelaajan ei olisi pakko ottaa. Se kuitenkin tehdään, että saataisiin vielä vähän lisää.

Kyse ei ole edes siitä, että heidän on taottava kaikki mahdollinen raha juuri nyt, kun rauta on kuumaa. Kummankaan pelaajan tulot eivät nimittäin putoa nolliin futisuran päätyttyä.

Ronaldolla on Instagramissa 581 miljoonaa seuraajaa, eniten maailmassa. Messin lukema on 460 miljoonaa, toiseksi eniten maailmassa. Mitä tahansa he tekevätkään tulevaisuudessa, on lisämiljoonien tienaaminen helppoa.

Ellei Messi tai Ronaldo kehitä itselleen uhkapeliongelmaa tai ryhdy huumeiden suurkäyttäjäksi, saattavat heidän rahansa riittää jo nykyisellään mukavaan arkeen. Ihan loppuelämäksi.

Messi ei vielä päätöstään ole tehnyt. Hänet haluaisi myös miehen pitkäaikainen seura FC Barcelona. Sinne Messi voisi halutessaan mennä vaikka ilman palkkaa, mutta halua ei vain taida löytyä. Kaikki ihastelisivat tuossa tapauksessa epäitsekästä liikettä, ja pelaajan suosio vain kasvaisi.

Saudi-Arabiassa pelaamista kukaan ei ihastelisi, mutta sen jälkeen Messi voisi toki rakentaa kotinsa vaikkapa kullasta, ihan vain huvin vuoksi.