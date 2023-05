Jo on aikoihin eletty. Vihreät politiikan tekijät ovat Raumalla heittäneet ilmaan aloitteen pienydinvoimalan pystyttämisestä. Sillä vähennettäisiin puun polttoa ja pelastettaisiin sekä ilmasto että uhanalaiset metsälajit.

Kun luin aiheesta kertovan uutisen Satakunnan Kansasta huhtikuun alussa, oli ensimmäinen ajatus, että onhan nyt aprillipäivä. Mutta ei ollut. Uutinen oli täyttä totta, jotakin sellaista, mihin en ollut koskaan uskonut törmääväni. Vieläkin puistattaa. Onko tämä nyt sitä paljon puhuttua vihreää siiirtymää, kun ympäristöpuolue alkaa aktiivisesti liputtaa ydinvoiman puolesta?

Kerron sen verran omasta vihreästä historiastani, että olin aikoinaan mukana käynnistämässä vihreää puoluetta. Aatteellisena johtotähtenäni oli kalastaja-ajattelija Pentti Linkola, jonka laatiman vihreän liikkeen tavoiteohjelman pääkaupunkiseudun sosiaalivihreät tyrmäsivät.

Perustetusta vihreästä liitosta tulikin sitten puolue muiden puolueiden joukkoon. Ykköseksi nousi ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Luonnonarvot jäivät sivurooliin.

Sittemmin olen vaaleissa äänestänyt joskus vihreitäkin, jos sopiva henkilö on kohdalle sattunut. Vihreä aate on kuitenkin vuosien saatossa himmentynyt. En enää löydä itseäni tuosta sekalaisesta seurakunnasta. Rauman vihreiden ydinvoima-aloite oli lopullinen pohjanoteeraus. Sen alemmaksi ei vihreä politiikka voi enää vajota.

Te perustelette pienydinvoimalan tarvetta sillä, että puun polttoa pitää vähentää ja metsäluontoa säästää. Aivan oikein, mutta kootkaa nyt järkenne. Tehkää ensin jotakin, että Suomesta lakkautetaan ainakin 30 puunjalostustehdasta, ensimmäisten joukossa omalla kotiseudullanne jylläävä Metsä Groupin Rauman saha.

Vasta kun sidotte itsenne sellutehtaitten tai sahan koneistoihin ja pysäytätte tuotannon edes hetkeksi, vasta silloin teillä on kanttia tulla sanomaan, että olette tehneet jotakin suomalaisen metsäluonnon hyväksi. Kun te hyökkäätte mummonmökkiään klapeilla lämmittävien kansalaisten kimppuun, olette totisesti väärällä tiellä.

Vihreä puolue ei voi eikä saa olla puolue muiden puolueiden joukossa. Sen pitää olla kaikkien yläpuolella puolustamassa elämää ja sen monimuotoisuutta.

Me kaikki tiedämme, että kokoomus, demarit, keskusta ja muut perinteiset puolueet huolehtivat kyllä siitä, että meillä on tarjolla ydinvoimalla, vesivoimalla, tuulivoimalla ja aurinkovoimalla tuotettavaa energiaa. Vihreiden tehtävä on vain hillitä energiantuotannon lisäämistä.

Vihreän ajattelun keskeinen lähtökohta nykyisen kaltaisessa maailmassa on kaiken kulutuksen vähentäminen. Siinä missä kulutusyhteiskunnan avainsana on ”enemmän”, vihreän aatteen lähtökohtana pitää olla ”vähemmän”.

Vähemmän tuotantoa, vähemmän kulutusta, vähemmän energiaa ja sitä käyttäviä laitoksia, vähemmän ihmisiä. Vain tältä pohjalta löytyy vihreä tulevaisuus, joka ei törmää seinään, vaan varmistaa olemassaolomme jatkuvuuden.

Kirjoittaja on Euran Honkilahdella asuva luonnonystävä, luontovalokuvaaja ja eläköitynyt toimittaja.