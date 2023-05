Satakunnan Kansa (1.5.) kertoi osakesäästämisen olevan pitkän aikavälin laji. Asia näkyy esimerkiksi siinä, että yli puolet osakesijoituksista on yli 65-vuotiailla. Kyse ei ole siitä, että nimenomaan yli 65-vuotiaat tekisivät osakesijoituksia, vaan pitkästä aikavälistä ja korkoa korolle ilmiöstä.

Kerron todellisen, mutta ehkä hieman liioittelevan luvun. Helsingin pörssin tuotto osingot mukaan lukien ja maltilliset kustannukset vähennettynä on 20 viime vuoden aikana ollut häkellyttävä yli 700 prosenttia. 10 viime vuoden aikana tuotto on ollut lähes 200 prosenttia.

Nämä ovat huimia lukuja. Tosin korkoa korolle ilmiön johdosta, vuosituottoina yllä olevat tarkoittavat ”vain” hieman yli 10:ntä prosenttia. Aikaväli on ollut Helsingin pörssille erinomainen, ja on todennäköistä, ettei seuraavan 10 tai 20 vuoden aikana päästä aivan näin hyviin tuottoihin.

Lisäksi on huomioitava, että inflaatio syö osan nimellistuotosta eli reaalisesti tuotto on hieman vaatimattomampi. Kuitenkin, jos olen sijoittanut 20 vuotta sitten 100 euroa, on minulla nyt yli 800 euroa (alkuperäinen pääoma 100 plus tuotto), niin onhan kyseessä valtava onnistuminen.

On myös huomioitava, että kyseinen 20 vuoden aika on ollut täynnä kriisejä. On ollut finanssikriisi, Euroopan valtionlainakriisi, brexit ja pelot euron hajoamisesta, koronakriisi sekä vielä nykyinen Venäjän hyökkäyssota ja inflaatiokriisi. Ja siis tänä aikana näiden kriisien aiheuttamat pudotukset huomioidenkin on päästy yllä oleviin tuottoihin.

Kun näitä lukuja tarkastelee, on varallisuuden kertyminen iäkkäämmille hyvin luonnollista. Arvonnousun lisäksi tietysti myös sillä on merkitystä, että on ollut aikaa säästää, jolloin myös säästetty summa – ei pelkästään tuotto – on ehtinyt kasvaa.

Tärkeintä onkin aloittaa säästäminen. Jo etukäteen on tiedostettava, että huonojakin aikoja tulee, eikä huonoina aikoina pidä panikoitua, vaan jatkaa säästämistä. Kuulostaa helpolta neuvolta, mutta on osoittautunut yllättävän vaikeaksi. Kun korona, valtionlainakriisi tai finanssikriisi iskee, tekisi usein mieli vähintäänkin lopettaa jatkuva säästäminen ja myös myydä jo olemassa olevat sijoitukset. Näin ei pidä kuitenkaan tehdä, vaan jatkaa sitkeästi säästämistä.

Vaikkei jatkossa pääsisi yhtä hyviin tuottoihin kuin yllä esitetyt, on hyvä muistaa, että esimerkiksi 7 prosentin vuosituotto lähes kaksinkertaistaa pääoman 10 vuodessa.

Muista siis säästää. Uskalla ottaa riskiä, joka mahdollistaa tuoton, mutta hajauta riski niin sijoituskohteiden välillä kuin ajassa. Mentaaliharjoittele huonojen aikojen varalle äläkä silloin myy – vaan osta lisää. Näin tekemällä annat pitkän aikavälin tehdä itsellesi tuottoja.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa.