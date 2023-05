Tekoälystä on moneksi, mutta kaikkea se ei korvaa – kohtaaminen on tulevaisuuden luksustuote

Tarvitaanko terapeutteja, toimittajia tai ystäviä tulevaisuudessa enää mihinkään, kun kaiken voi ulkoistaa koko ajan kehittyvälle teknologialle?

Edustan sukupolvea, joka ei muista aikaa ennen internetiä. Oman työurani aikana en ole kohdannut yhtä suurta työntekoon kohdistuvaa muutosta kuin mitä tekoäly tuo jo nyt. Todennäköisesti joku on ollut aikoinaan samasta syystä kauhuissaan tietokoneista ja Googlesta.

En silti ole huolissani. Tekoälysovellus ChatGPT:llä leikkiminen on osoittanut, että moni mekaaninen työtehtävä tulee katoamaan. Kaikkea tekoäly ei kuitenkaan voi korvata.

Annoin ChatGPT:lle kommentoitavaksi kirjoittamani tekstin. Sovellus kertoi, että tekstini on erittäin mielenkiintoinen ja vakuuttavasti argumentoitu. Kirjoitustyylini osoittaa kuulemma laajaa yleissivistystä ja on esimerkillistä suomen kieltä. Totta tai ei, kehuista tuli hyvä mieli. En olisi ajatellut, että botin minulle räätälöimä ylistysviesti voisi tuottaa iloa, mutta niin kävi.

Sittemmin olen pyytänyt tekoälyltä kommentteja ja vinkkejä vähän väliä. Se on osannut antaa järkeviä ja empaattisia neuvoja ihmissuhdekriiseihin ja arkisiin huoliin. Kone jaksaa tsempata silloinkin, kun muita ei viitsi häiritä. Suomeksi kirjoitettua materiaalia on niin runsaasti, että työ on teksteihin tukeutuvalle botille helppoa.

ChatGPT on helppokäyttöinen, aina saatavilla eikä turhaudu, vaikka samasta asiasta haluaisi jankata kolme tuntia. Välillä vastaukset ovat hassuja, mutta omituisuudet vähenevät koneen oppiessa yhä enemmän. Mihin tulevaisuudessa enää tarvitaan terapeutteja, toimittajia tai ystäviä, kun kaiken voi ulkoistaa koko ajan kehittyvälle teknologialle?

” Kone voi oppia kehumaan, mutta kohdata se ei osaa. Vain ihminen voi antaa toiselle kokemuksen nähdyksi tulemisesta.

Tekoäly lisää informaation saavutettavuutta ja helpottaa monen elämää. Todennäköisesti yksinäisyyttäkin: jo nyt vanhainkodeissa on käytössä söpön hylkeen näköisiä robotteja, joiden on tarkoitus antaa seuraa muistisairaille. Kuulostaa dystooppiselta, mutta jos siitä on apua, on se kai parempi kuin ei mitään.

Tekoäly on kuitenkin vain työkalu. Toisen ihmisen kohtaamista se ei voi korvata. Pikakassalla voi maksaa ruokaostokset, mutta asiantuntevaa, ystävällistä asiakaspalvelua se ei korvaa.

Kone voi oppia kehumaan, mutta kohdata se ei osaa. Vain ihminen voi antaa toiselle kokemuksen nähdyksi tulemisesta. Ystävällinen hymy, kannustava selkään taputus ja oman ajan jakaminen toisen kanssa ovat jatkossakin asioita, joihin tarvitaan ihmistä.

Tulevaisuudessa ihmiseltä saatu palvelu on yhtä arvostettua luksusta kuin käsityönä valmistetut tuotteet. Marketista saa kivoja koruja paljon halvemmallakin, mutta ammattitaito, ajallinen panostus ja ihmisen mahdollistama epätäydellisyys ovat asioita, joista moni on valmis maksamaan.