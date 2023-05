Eduskuntavaaleista on nyt hieman päälle kuukausi aikaa, ja hallitusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä Säätytalolla. Vuonna 2011 tapahtunut poliittisten voimasuhteiden muutos on osoittautunut pysyvämmäksi, ja myös Satakunnassa poliittiset suhdanteet ovat kokeneet rajun muutoksen.

Muuttuneessa tilanteessakin Satakunnassa on pyrittävä tekemään parempaa yhteistyötä puoluerajat ylittäen maakuntamme kaikkien kuntien ja toimijoiden välillä.

Satakunta on alueena avainasemassa, kun maamme turvallisuutta ja huoltovarmuutta vahvistetaan. Varuskunta-alueemme tarjoavat loistavat ja jo monesti testatut puitteet kansainvälisillekin harjoituksille. Satamamme Porissa sekä Raumalla turvaavat tuontimme ja vientimme mahdollisuudet.

Suomi on täysin merikuljetusten varassa ja meriliikenteen toimivuuden varmistaminen on tärkeä epävarmassa kansainvälispoliittisessa maailmassa, jossa Suomenlahden satamien toimintaympäristö on haastava.

Toki rinnalla pitää kehittää niin rataverkkoa kuin maanteitäkin, jotta kuljetukset sisämaasta satamiin ja satamista sisämaahan sujuvat mutkattomasti. Liikenneyhteyksistä hyötyy myös kotimaan matkailu: Satakunnassakin on monia merkittäviä luontokohteita.

Unohtaa ei myöskään pidä Satakunnan maa- ja metsätaloutta. Olemme koko Suomen ruoka-aitta. Perussuomalaiset pyrkii hallitusneuvotteluissa tällä saralla etsimään ratkaisuja, jotta myös turvetuotantoa pystytään edelleen jatkamaan. Kotimaisen ruuantuotannossa ja myös yleisesti kiertotaloudessa turve on edelleen korvaamaton.

Satakunnalla on monia edellytyksiä olla tulevaisuuden maakuntia, mutta meillä on myös monia haasteita. Koko maassa korkeakoulututkinnon suorittaneita on 32,6 prosenttia. Satakunnassa heidän osuutensa on vain 26,5 prosenttia.

Kun korkeakoulutettujen osuutta maassa pyritään kasvattamaan, on Satakunnassa löydettävä ratkaisut, jotta emme putoa kyydistä. Erityisesti teknologiateollisuus tulee tarvitsemaan osaajia. Muistetaan sekin, että Satakunta on vientimaakunta, joka vastaa 8 prosenttia maamme viennistä neljän prosentin väestöosuudella.

Satakunnan sisäisenä haasteena on ollut useissa tilanteissa Porin ja muun maakunnan vastakkainasettelu. Tällaisesta eripurasta on päästävä eroon ja nyt on vedettävä yhtä köyttä.

Satakunnasta on mahdollista tehdä merkittävä keskusmaakunta Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen rinnalle. Tämä onnistuu vain yhdessä toimimalla.

Kirjoittaja on kankaanpääläinen kansanedustaja (ps).