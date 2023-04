Tervetuloa kesän ykköstapahtumaan! – Sinun pitää vain ensin arvata, mikä se on

Tapahtumien heikko markkinointi on tappio kaikille osapuolille.

Kesä, toiselta nimeltään tapahtumien kulta-aika, tekee tuloaan jo kovaa vauhtia. Erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat valtaavat lähikuukausina Satakunnan eri kolkat ja sinunkin on mahdollista varata paikkasi kesän huipputapahtumien keskiössä – jos vain tiedät, mihin mennä.

Kokosin joitakin vuosia sitten Satakunnan kiinnostavimpia kesätapahtumia listaukseksi Satakunnan Kansaan. Joistakin tapahtumista oli mielettömän vaikea löytää tietoa, vaikka tiesin, että kyseinen tapahtuma järjestetään. Surkuhupaisaa.

Vaikka tuosta hetkestä on jo vuosia, tuntuu että tapahtumamarkkinoinnin aakkoset ovat edelleen monilla tahoilla täysin hukassa. Omassa ystäväpiirissäni yllätymme kerta toisensa jälkeen siitä, kuinka huonosti lukuisia tapahtumia markkinoidaan. Moni kiinnostusta herättävä tapahtuma on mennyt ohi vain, koska markkinointi on saavuttanut potentiaalisen yleisönsä liian myöhään – jos lainkaan.

Yhtenä esimerkkinä vaisusta markkinoinnista Porissa ensimmäistä kertaa maalis-huhtikuun vaihteessa järjestetty Viinipäiväntasaus. Päätimme ystäväni kanssa testata uutuustapahtuman maaliskuun viimeisenä perjantaina. Mitään edes porilaiseksi ruuhkaksi verrattavaa ei tullut vastaan koko illan aikana saati sitten oikeaa ruuhkaa. Kun juttelin tapahtumasta muille sekä ennen että sen jälkeen, yksikään keskustelukumppaneistani ei ollut moisesta Viinipäiväntasauksesta kuullutkaan.

Ei nyt ihan nappisuoritus markkinoinnin näkökulmasta.

Toinen tuore esimerkki on viime viikolla Porissa järjestetty Pintxo-viikko. Olen osallistunut tapahtumaan useamman kerran aiemmin, mutta tällä kertaa tapahtumamarkkinointi ei tavoittanut minua ajoissa.

Pintxo-viikko ilmoitteli itsestään omissa some-kanavissani vasta siinä vaiheessa, kun tapahtuma oli jo vauhdissa ja kalenterini täynnä muuta ohjelmaa. Ja tuolloinkin vain ystävien some-päivitysten välityksellä, järjestäjän tapahtumamarkkinointi ei löytänyt tietä luokseni.

Yksikään tapahtuma ei myy itse itseään, jos ihmiset eivät tiedä sen olemassaolosta. Tapahtumien heikko markkinointi on tappio kaikille osapuolille. Järjestäjät eivät saa tavoittelemaansa taloudellista hyötyä ja yleisöltä jää moni kiva tapahtuma kokematta.

Nykypäivänä ei riitä, että tekee esimerkiksi tapahtumatilin ja postauksen sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen median kanavat tulvivat värikästä massaa, eikä itse tehty orgaaninen postaus riitä nostamaan tapahtumaa korkeimmalle korokkeelle ja suuren yleisön tietoisuuteen. Tarvitaan enemmän, ja tarvitaan markkinointia, joka on kohdistettu oikealle yleisölle.

Onko sinulla suunnitteilla kesän huipputapahtuma? Minua ainakin kiinnostaisi tietää lisää – mieluummin nyt kuin tapahtuman jälkeen.

Kirjoittaja on copywriter ja toimittaja.