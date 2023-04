”Meille myydään paljon juuri sitä, mitä myydä halutaan. Ja me koemme helppouden tien valittuamme haluavamme juuri tätä”, pohtii Teija Saarenmaa kolumnissaan.

Ihminen tekee joidenkin tietojen mukaan (löytyi THL:n sivulta) jopa 10 000 valintaa päivittäin. Sanomattakin on selvää, että suurin osa näistä on tiedostamattomia valintoja. Näihin päädytään siksi, että niin on helpointa toimia ja niin tekevät muutkin.

Puistoteiden risteyksen kohdalla tuhannet jalat ovat suoristaneet kulman polkemalla nurmikenttään oikopolun. Sitä käytetään. Ne ensimmäiset jalat polulla ovat olleet yhteiskunnallisen vaikuttajan. Me muut olemme perässähiihtäjiä, tiedostamattomia valintoja tekevää massaa.

Sain postia Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Olin yksi valituista, joita pyydettiin osallistumaan kyselyyn. Kysely koski suhtautumistani ilmastomuutokseen liittyviin kysymyksiin.

Minua hämmensi se, että saatteessa kerrottiin minun vastausteni olevan apuna, kun kartoitetaan yksilön mietteitä ilmastotuuppauksesta.

Siis missä olisin apuna?

Tuuppaus sanana tuntuu vähän hassulta, pikkuisen negatiiviselta, lasten nahistelulta. Sukelsin asian syövereihin vähäksi aikaa, ja toden totta tuuppaus on ihan käytetty termi käyttäytymistieteissä.

Se on keino, jolla ohjataan ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla. Ei pakoteta, mutta ohjataan niin, että oma valinnanvapaus säilyy. Sen puistotien kohdalla voin hyvinkin tehdä asfaltin ohjaaman 90 asteen kulman. Minun ei ole pakko kulkea nurmikentän oikopolkua pitkin, vaikka laiskuuttani sen valinnan teenkin.

Tein tietoisen valinnan vastata kyselytutkimukseen, jotta päättävät tahot voisivat vaikuttaa minun tiedostamattomiin valintoihini.

Tämä tuupattavana olemisen totuus vaikuttaa kuitenkin vähän epämukavalta.

Jos tarkoitus on hyvä, niin mikä ettei. Nyt on kysymyksessä halu vaikuttaa esimerkiksi siihen, että valitsen polkupyörän tai julkisen kulkuvälineen työmatkani tekemiseen oman auton sijaan. Jos se on helpompaa ja halvempaa, mikäs sen mukavampaa.

Tuuppaaminen tarkoittaa siis sitä, että ympäristöä muuttamalla ihminen ohjataan tekemään valintoja huomaamattaan. Ihan taiteeksi astihan tätä on käytetty kaikissa käyttämissämme ruokakaupoissa. Heräteostokseni ei todellakaan ole vain minun, vaan myös tuhansien muiden, joiden silmien tiedetään kulkevan hyllyillä tietyllä tavalla.

Meille myydään paljon juuri sitä, mitä myydä halutaan. Ja me koemme helppouden tien valittuamme haluavamme juuri tätä.

Tuuppaus on myös yksi keino, kun tavoitteena on ehkäistä diabeteksen kaltaisia kansansairauksia. Terveellisillä valinnoilla ruokakaupassa tekisimme paljon asian hyväksi. Mutta ne olisivat niitä tietoisia valintoja, joita vastaan markkinatalouden tiedostamattomien valintojen ohjaajat ovat etulyöntiasemassa.

Lähetin vastaukseni THL:lle ja mietin, koska vai olinkohan koskaan tehnyt täysin itsenäistä valintaa.

Kirjoittaja on toimittaja.