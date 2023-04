Lauri Markkaselle outoa Cooperin testiä ei enää juuri juosta, mutta armeijassa sille on yhä paikkansa

Koripallotähden armeijakomennus oli viikon puhutuimpia urheilutapahtumia. Seuraavaksi jännitetään, kuinka pitkälle Lauri Markkanen juoksee 12 minuutissa.

Koripallotähti Lauri Markkanen astui kuluneella viikolla armeijan harmaisiin. Niin tekivät urheilijoista myös muiden muassa porilaispelaajat Juuso Ahola (salibandy) ja Aleksi Heimosalmi (jääkiekko).

Ahola, Heimosalmi ja monet muut saivat aloittaa armeijataipaleensa ilman isompaa hälinää. Toisin kävi heidän tupakaverilleen Markkaselle, jonka ensimmäisestä inttipäivästä välittyi kuvia Amerikkaan saakka.

Haastatteluruuhkaan Santahaminassa joutunut Markkanen myönsi, ettei ole eläessään juossut Cooperin testiä. Armeijassa siltä ei voi välttyä vielä 2020-luvullakaan, vaikka perinteinen kestävyyskuntotesti on korvattu monissa paikoissa joko piip-testillä tai kolmen kilometrin juoksutestillä.

Varusmiesten heikentynyt kunto on puhuttanut viime vuosina paljon ja siinä mittarina on käytetty usein nimenomaan Cooperin testiä. Yksinkertaisuudessaan testissähän on kyse siitä, kuinka pitkän matkan henkilö jaksaa juosta 12 minuutin aikana.

Kun varusmiesten keskimääräinen tulos oli vielä vuonna 1979 komea 2 760 metriä, on se nykyään enää 2 350 metrin luokkaa. Olin osaltani nostamassa saapumiseräni keskiarvoa vuonna 1998, kun juoksin legendaarisessa testissä 3 130 metriä. Se oli ennätykseni, jota en ole onnistunut rikkomaan.

Harva silti yrittää kuukausittain tai edes vuosittain oman ennätyksensä rikkomista Cooperissa. Muistelen juosseeni testin eläessäni kolme kertaa, niistä kaksi armeijassa. Vain kerran tulos alkoi kolmosella. Kolmen kilometrin virstapylvään rikkominen tuntui hyvältä, mutta kestävyysurheilijoiden rinnalla sekin oli vain ”sählynpelaajan” tulos.

” Säkylässä meille luvattiin, ettei palvelukseen tarvitse palata, jos ehtii 12 minuutissa Huovinrinteen porteista ulos.

Kestävyysjuoksija Eemil Helander tykitti marraskuussa 2021 Puolustusvoimien Urheilukoulun uudeksi ennätykseksi 4 255 metriä. Hiihtäjä Iivo Niskanen takoi vajaa vuosi sitten Vieremällä samassa testissä lähes yhtä hurjan matkan, 4 130 metriä.

Säkylässä meille luvattiin, ettei palvelukseen tarvitse palata, jos ehtii 12 minuutissa Huovinrinteen porteista ulos. Lähtöpisteeltä portille oli muistini mukaan matkaa viitisen kilometriä. Sellaista ihmemiestä tai -naista ei löytynyt, joka olisi onnistunut päättämään palvelusaikansa yliluonnolliseen testitulokseen.

Kovimmankin juoksijan rajat alkavat tulla vastaan Helanderin lukemissa. Kilometrin pisteleminen alle kolmeen minuuttiin vaatii kovakuntoiseltakin kaverilta paljon juoksemiseen sopivia ominaisuuksia.

Lauri Markkasen lihaskunto on moitteettomassa kunnossa. Cooperin testi mittaa kestävyyskunnon tilan.

Lauri Markkanen on absoluuttinen huippu-urheilija, mutta uskallan ennustaa ettei hänen elämänsä ensimmäinen Cooperin testi anna tukea tälle määritelmälle. Pidän jopa pienenä yllätyksenä, jos 213-senttinen Markkanen yltää samoihin lukemiin kuin minä 25 vuotta sitten.

Silti ja juurikin siksi uskallan julistaa, ettei Cooperin testillä ole todellisen kunnon kanssa niin paljon tekemistä kuin toisinaan annetaan ymmärtää. Markkanen on kaikilla muilla mittareilla laskettuna sata kertaa enemmän huippu-urheilija kuin minä ja monet muut yli 3 000 metriä 12 minuutissa kipittäneet varusmiehet.

Varusmiesaika ja Cooper on kuitenkin sanapari, johon palataan usein vielä vuosikymmentenkin jälkeen ystävien kesken saunan lauteilla. Pelkästään jo siksi Cooperilla on edelleen paikkansa osana suomalaista varusmiespalvelusta.

Kirjoittaja on toimituspäällikkö.