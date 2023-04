Kansanedustajaksi nousseen Tiktok-tähden videot ovat saavuttaneet 1,5 miljoonaa tykkäystä. Murros on jo käynnissä, vaikka keski-ikäiset eivät sitä ole vielä oikein ymmärtäneetkään.

Perheen 11-vuotias intoutui pohtimaan vaalien jälkeen omaa tulevaisuuttaan. Hän epäili, että on ainakin kaksi tai ehkä kolme ammattia, joita hän ei edes harkitse.

”Tai ainakin yksi.”

Mikä se on, kysyin kiinnostuneena ja osin hämmentyneenä. En näet muista, että olisimme keskustelleet urasuunnitelmista kahden vanhemman lapseni kanssa heidän alakouluaikoinaan. Tai ainakaan emme puhuneet politiikasta niin yksityiskohtaisesti kuin eduskuntavaalien kampanjan aikaan näissä vaaleissa.

”En varmaankaan halua poliitikoksi. Luulen, etten kestäis sitä kritiikkiä, jota tulis silti, vaikka olis tehnyt oikeita ja hyviä päätöksiä”, varhaisteini tuumasi.

Piti tietysti lähteä setvimään, mistä tuollainen ajatus oli tullut vitosluokkalaisen mieleen. Onneksi en jättänyt aihetta ihan siihen, vaan ymmärsin lähteä haarukoimaan pohdintoja vähän pidemmän kaavan kautta.

Sain lapselta puhelimeeni muutaman Tiktok-videon. Niiden perusteella tyhmempikin olisi tajunnut kupletin juonen.

Kyse on some-maailman ilmiöstä, joka tosin ei vielä näissä vaaleissa rantautunut Satakuntaan.

Esimerkkejä ei kuitenkaan tarvitse kaivaa vanhaa Vammalaa kauempaa. Sastamalan Häijäässä asuva Miko Bergbom, 27, nousi somekampanjallaan eduskuntaan sellaisella rytinällä, että Näsinneulakin huojui perustuksillaan.

Paitsi että minä en sitä huojumista huomannut tai rytinää kuullut – ennen kuin vasta muutama päivä ennen vaaleja.

Näissä vaaleissa tuore perussuomalainen kansanedustaja keräsi Pirkanmaalta yli 10 500 ääntä. Vertailun vuoksi voi todeta, että Satakunnassa piikkipaikka irtosi yli 2 000 ääntä pienemmällä potilla.

Bergbom on yksi eduskuntaan nousseista Tiktok-tähdistä. Asiantuntijoiden mukaan he ovat edelläkävijöitä omalla some-alustallaan ja viestivät siellä taitavasti. Vastakkainasettelu on tavallinen tyyli.

Se tuo näkyvyyttä, herättää tunteita ja saa ihmiset reagoimaan – ja näemmä myös äänestämään.

Jo oman konsernin kuva-arkisto kertoo siitä, että murros on vasta käynnissä. Ei ihme, jos revoluutio ei vielä oikein näy meille boomereille.

Hakusana Tiktok antaa tarjolle 83 valokuvaa, Twitter 577 ja meidän varttuneiden some-kanava Facebook puskee ruudulle peräti 2 223 erilaista kuvaa.

Luvut eivät ole oikein edes murusia, jos vertailukohdan hakee Bergbomin Tiktok-videoista. Ne ovat saavuttaneet 1,5 miljoonaa tykkäystä. Se on sivumennen sanottuna aika paljon.

Vaikka toreilla ja turuilla tarjoaisi tuhat kiloa makkaraa ja viisisataa vaalikynää, ei pääsisi peukutuksissa edes puoliväliin.

Tyyli ei silti uppoa kaikkiin nuoriin äänestäjiinkään.

Ensikertalaisia kosiskeleva tyyli ei silti uppoa kaikkiin parikymppisiinkään äänestäjiin.

Mitä alakoululainen tuosta ajatteli: ”Kyllä sieltä saa ihan hyvääkin tietoa, mutta sellaistakin mikä ei ole totta.”

Kun avasin suuni ja olin nostamassa heristävän sormeni, nuorimmainen katsoi minua kuin halpaa vaalimakkaraa.

”Kyllä meille on opetettu lähdekritiikkiä.”

Kirjoittaja on Kankaanpään Seudun ja Merikarvia-lehden päätoimittaja.