Metsälaki uuteen uskoon – metsätalous on ajanut lähes tuhat luonnontilaisissa metsissä elävää lajiamme sukupuuton partaalle

Ihmisen toiminnan aiheuttama luontokato näkyy Suomessa erityisesti metsäluonnon köyhtymisenä. Metsätalous on ajanut lähes tuhat luonnontilaisissa metsissä elävää lajiamme sukupuuton partaalle.

Suomen oli määrä pysäyttää luontokato vuoteen 2020 mennessä, mutta kuten köyliöläinen eduskuntavaaliehdokas Reetta Hulmi hienossa kirjoituksessaan (Alasatakunta 30.3.) totesi, hävityksen vauhti vain kiihtyi. Nyt olemme sitoutuneet tuohon tavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Kuinkahan käynee?

Riippumatta eduskuntavaalien lopputuloksesta Suomen pitää toimia EU:ssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. EU:n jäsenmaana olemme mukana järkeen käyvissä elämän monimuotoisuutta turvaavissa hankkeissa. Muistakaa tämä, vaalien voittajat.

Meidän on viimein pakko tunnustaa, että Suomessa harjoitettu metsätalous on ollut luonnon monimuotoisuudelle tuhoisaa. Virheistä on opittava ja suunta muutettava. Se rassaa metsätalouden ammattilaisia, mutta itsehän ovat pesänsä lianneet.

Asiassa tuskin päästään eteenpäin muuten kuin hylkäämällä kokonaan tähänastinen metsätalouden ylläpitämä metsänhoidon ideologia. Tarvitsemme täysin uuden ajattelun suhteessamme metsään. Lainaan vielä Reetta Hulmin kirjoitusta:

”Metsä, niin kuin muukin luonto, pitäisi nähdä myös eliöyhteisönä ja erilaisina mikro- ja makrotason riippuvaisuuksina. Näitä verkostoja yksityisomistajan etujen ajaminen ei huomioi.”

Metsä on siis jatkossa ymmärrettävä tuhansien lajien asuinsijana, kotina, jonka käyttöön ihmisellä on vain rajalliset oikeudet.

Mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa? Hakkuualueilla pitää tulevaisuudessa aina toteuttaa lintu- ja hyönteislajiston kartoitus. Nykyiset puupellot ovat lajistoltaan niin köyhiä, ettei luontoselvitys useinkaan estä talouskäyttöä. Tällä tavalla kuitenkin löydetään edes jonkinlaisessa luonnontilassa säilyneet kohteet, jotka ensi tilassa suojellaan. Niistä maksetaan korvaukset, ja samalla ”luonnottomaan” tilaan metsänsä hoitaneita muistetaan sanktioilla. Hakkuualan voisi esimerkiksi polttaa ja jättää ennallistumaan luontaista tietä suojelualueeksi.

Tämä menettely työllistäisi vuosiksi ison joukon luontokartoittajia, joita meillä on viime aikoina eri oppilaitoksissa koulutettu. Valtaosalla heistä ei tähän mennessä ole ollut mahdollisuutta koulutuksensa edellyttämiin töihin. Nyt metsiemme ennallistamisvelvoite tarjoaa heille työmaan pitkiksi ajoiksi.

Tämä oli vain ajatuksenomainen ehdotus uudistettavaksi metsälaiksi. Ensimmäistä kertaa laki tunnustaisi, että metsä on paljon muutakin kuin omistajiensa taloudellisen hyvinvoinnin lähde. Tärkeintä sekä yhteiskunnalle että metsien yksityisille omistajille olisi metsien lajikoostumuksen tiedostaminen. Se ohjaisi parhaalla tavalla metsän järkevään käyttöön.

Tarvittaessa olen valmis yksityiskohtaisempaan ajatusten vaihtoon. Vaalien voittajat ja tulevien vuosien päättäjät, otattehan yhteyttä!

Kirjoittaja on Euran Honkilahdella asuva luonnonystävä, luontovalokuvaaja ja eläköitynyt toimittaja.