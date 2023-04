Mikä nationalisti sellainen on, joka haluaa kulttuurinsa vain ulkomailta?

Vaalit saivat pohdiskelemaan voittamista ja häviämistä, epäonnistumisen ja onnistumisen käsitteitä. Oli kyse huippujalkapalloilijasta tai -muusikosta, tai vaikka nuorisopolitiikan ja opiskelun kautta tähtiin ponnahtaneesta ammattipoliitikosta, menestys vaatii valtavasti itsekuria, monipuolista harjoittelua, geneettisiä ominaisuuksia, kunnianhimoa ja hyvää tuuria. Ainakin, jos ei synny kultalusikka suussa.

Onnistujista kirjoitetaan yleensä useita elämänkertoja jo heidän eläessään, medianäkyvyydestä puhumattakaan. Epäonnistujat ovat taustalla väikkyviä varjoja, joista harvoin kuulee.

Enkä tarkoita ikuisia kakkosia vaan heitä, jotka harjoittelevat yhtä paljon kuin maailmantähdet, uhraavat lapsesta asti kaiken muun elämänsä urheilun tai taiteen eteen, mutta eivät silti pärjää. Eivät saa isoja konsertteja, taidenäyttelyitä, kustannussopimuksia tai eduskuntavaalipaikkaa. Ja jos joskus pääsevät kansainvälisiin arvokisoihin, ovat aina viimeisiä.

Lukisin mielelläni kirjan tällaisista henkilöistä. Kuka palloili yhtä paljon Lahdessa kuin Litmanen, tai kuka hakkasi pianoa pidempiä päiviä kuin Olli Mustonen, mutta keiden nimiä emme ole koskaan kuulleet.

Kulttuuri ja urheilu eivät tosin ole julkisessa talouskeskustelussa samalla viivalla. Suuren puolueen johtaja sanoi kulttuuria luksustuotteeksi. Minulle suomalainen kulttuuri on arkea, äidinkieltä ja isänmaata.

Kulttuurin siivu valtion budjetissa on jo nyt niin pieni, etenkin verrattuna moninkertaiseen tuottavuuteen, että sen leikkaamisesta puhuminen on pelkkää populismia. Miksei kuulu valitusta urheilijoiden apurahoista ja urheilun määrärahoista? Miksi on yleisesti hyväksyttyä, että valtio elättää urheilijoita, jotka eivät ikinä pärjää kansainvälisesti, jos edes kotimaassa? Tämä on yhtä perusteltu kysymys kuin taiteilijoiden kohdalla.

Ja miksi urheilu on valjastettu isänmaallisuuden väyläksi? Ei siihen suomalaisuutta tarvita, kehonkieli on kansainvälistä. Voisi kuvitella, että patriootin ensisijaisin huoli olisi nimenomaan kotimainen kulttuuri. Mikä nationalisti sellainen on, joka haluaa kulttuurinsa vain ulkomailta?

Aleksis Kivi ja Väinö Linna olivat aikansa konservatiivien halveksimia. Kuolleita on helpompi palvoa kuin eläviä. Eivät sano vastaan. Tuntemattoman sotilaan sodanvastainen, Neuvostoliittoa kumartamaton realismi oli aikoinaan monelle liikaa, ja Aleksis Kivi kuoli rutiköyhänä ja sairaana.

Mitä tulee vaalien voittajiin ja häviäjiin, olen nähnyt etenkin somessa yletöntä dramatiikkaa vaalituloksen edessä. Voisi kuvitella, että muun muassa lama-ajasta selvinneet eivät hätkähtäisi tavanomaista opposition ja hallituksen aaltoliikettä.

Ja miltä tuntuu niistä voittajapuolueiden ehdokkaista, jotka jäivät rannalle; tuskin voittajilta. Entä hävinneiden puolueiden läpimenijöistä?

Kirjoittaja on porilainen kirjailija.