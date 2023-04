Palmusunnuntaista alkava Kristuksen kärsimystie havahduttaa tarkastelemaan, missä on minun paikkani tässä surusaatossa, jonka etummaisena etenee ristiä kantava Vapahtaja.

Rautatieasemat ja niiden pihat autioituivat hiljan muutamaksi päiväksi. Vilkas ja kiireinen kuhina taukosi lakon vuoksi, eikä kukaan ollut lähdössä, saattamassa matkalle, jos kohta ei vastassakaan, kun ei ollut junalta palaajia. Outo hiljaisuus laskeutui rautatieasemien arjen ylle, kuin kuolema olisi käynyt.

Nyt junat taas kulkevat, kuten monet muutkin kulkuvälineet. Elämä täyttyy tuttuun tapaan lähtemisistä ja tulemisista. Erilaisilla asemilla moni odottaa nytkin omaa lentoa, junaa, bussia, metroa, taksia tai ratikkaa. Lähteäkseen maailmalle, töihin, lomalle, sukuloiman, ystäviä tapaamaan tai takaisin kotiin.

Tänään alkavalla Kristuksen kirkon erityisellä taipaleella, hiljaisen viikon matkalla pysähdytään myös erilaisille asemille. Tämä matka, jolla on 14 eri pysähdystä, tunnetaan Kunnian kuninkaan alennustienä. Via Crucis ja Via Dolorosakin ovat myös sille ominaisia nimityksiä. Yhteistä niille ovat Kristuksen kärsimystien asemat alkaen tuomiosta ja jatkuen väkivaltaiseen ristinkuolemaan ja hautaamiseen asti.

Palmusunnuntaista alkava Kristuksen kärsimystie havahduttaa tarkastelemaan, missä on minun paikkani tässä surusaatossa, jonka etummaisena etenee ristiä kantava Vapahtaja. Olenko lähiomainen, utelias sivullinen vai välinpitämätön matkustaja, jolla on niin kiire, ettei ehdi nähdä ympärilleen, mitä tällä tiellä tapahtuu. Kuulenko näiden asemien kuulutuksia, kuten vaikkapa ”Älkää minua itkekö, itkekää itseänne ja lapsianne”, tai ”Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani”, tai ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”

Kirjailija Anna-Maija Raittila muistuttaa kirjassaan ”Ristin tien äärellä”, miten Kristus kärsii tänäänkin yhdessä kaikkien kärsivien kanssa. Näin ristintien seuraaminen muuttuu meissä esirukoukseksi.

Entä kun tämän matkan viimeinen kuulutus, ”Se on täytetty”, on kerrottu, tunnustanko myös, kuten aikanaan silminnäkijänä ollut sadanpäällikkö: ”Tämä mies oli todella Jumalan Poika.”

Kirjoittaja on Laviassa asuva psykoterapeutti, työnohjaaja ja tietokirjailija.