Ässät on matkalla kohti seurahistoriansa pisintä mitalitonta ajanjaksoa – Uskottavuus on silti palautettu, Lukon otti kolauksen

Satakuntalaisilla oli kaksijakoinen kiekkokausi. Uuden rakentaminen on taas edessä.

Jääkiekkokausi 2022–2023 on satakuntalaisilta liigaseuroilta ohi, mutta muualla Suomessa kiekkokevät on vasta huipentumassa. Tämä on vasta kolmas kerta 2000-luvulla, jolloin välierissä ei ole mukana yhtään joukkuetta länsirannikolta, kun mittatikku asetetaan Turusta Ouluun.

Jos tilanne jatkuu porilaisittain samanlaisena vielä vuoden, on Ässät seurahistoriansa pisimmässä mitalittomassa putkessa. Porissa 11 vuoden kuiva kausi on nähty aiemmin kaksi kertaa, vuodesta 1984 vuoteen 1995 ja vuodesta 1995 vuoteen 2006, mutta ei koskaan sen pidempään.

Ellei mitalia tule keväällä 2024, Ässät tekee kyseenalaisen seuraennätyksen. Edellinen SM-mitali kun on kaikkien hyvässä muistissa oleva vuoden 2013 mestaruus.

Juuri tällä hetkellä ajatus vuoden päässä siintävistä mitalijuhlista Porissa tuntuu kaukaiselta. Niin suuri erävoitto oli jo puolivälieriin selviytyminen.

” Ellei mitalia tule keväällä 2024, Ässät tekee kyseenalaisen seuraennätyksen.

Hurmos palasi Poriin. Tällaista tunnelmaa kaivataan myös ensi kaudella uuden joukkueen ja uuden päävalmentajan alaisuudessa.

Kaiken lisäksi Ässät siirtyy päävalmentajana liigatasolla debytoivan Jere Härkälän käsiin. Ne ovat takuulla osaavat, mutta mitalille venyminen Härkälän ensimmäisellä päävalmentajakaudella olisi jo kevään 2013 kaltainen ihmeteko. Etenkin, kun ennakoissa Ässät asettuu jälleen joukkueisiin, jotka taistelevat korkeintaan viimeisistä pudotuspelipaikoista.

Härkälän asema ei ole kadehdittava. Karri Kivi on Porissa messias, joka toi valon synkkään kaupunkiin. Kymmenen ihmistä kymmenestä olisi halunnut hänen jatkavan nousujohteista työtään Padan peräsimessä. Härkälään ei ole samanlaista koko kansan luottoa, vaikka kukaan ei vielä osaa sanoa kuinka pitkälle hänen sädekehänsä kantaa.

On syytä antaa uudelle päävalmentajalle työrauha ja kunnollinen mahdollisuus. Kivi lähti aikanaan hyvin samanlaisista asetelmista omalle päävalmentajapolulleen.

Ässien uskottavuus on nyt palautettu, Härkälän työ on viedä soihtua eteenpäin. Puolivälierien jälkeen luonnollinen jatkumo ja tavoite on, että Ässät pelaa ensi kaudella välierissä. Realismia on kuitenkin toivoa ylipäätään uutta pudotuspelipaikkaa eikä ajautumista takaisin alhoon ja Liigan alakastiin.

Marko Virtanen jatkaa tämän hetkisen tiedon mukaan Lukon penkin takana pettymyksestä huolimatta.

Toisin kuin Porissa, Raumalla Lukon uskottavuus koki pienen kolauksen. Joukkue oli vielä helmikuussa matkalla runkosarjan voittoon, mutta ihmeellinen hyytyminen ja sitä seurannut tappioputki pudottivat Lukon ensin runkosarjan kolmanneksi ja lopulta HIFK:n käsittelyssä ulos mitalipeleistä.

Lukko oli ennen kevättä niin hyvä joukkue, että puolivälierissä putoamista voi pitää melkoisena epäonnistumisena. Marko Virtasen päävalmentajasopimus jatkuu, mutta ensi kaudella paineet eivät kohdistu hänen kohdallaan niinkään runkosarjaan, vaan ennen kaikkea kevään peleihin.

Virtasen johtamien joukkueiden koneet ovat ennenkin hyytyneet tosipelien alkaessa. Liigan suurseuroihin profiloituneen Lukon imago ei kestä kolmatta kevättä mestaruuden jälkeen ilman mitalipelejä. Niihin pääsemiseksi Raumalle kasataan jälleen kova nippu. Sellainen, jonka Virtasen odotetaan nostavan takaisin sinne, minne Lukko tänä päivänä kuuluu; Liigan kärkikolmikkoon.