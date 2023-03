Maria ei kutsu nöyryyteen, hän kutsuu oman tien etsimiseen ja sitkeyteen.

All day, every day: Therapist, mother, maid. Nymph then a virgin, nurse then a servant. (Paris Paloma – Labour)

Paloman tällä viikolla julkaisema kappale levisi kulovalkean lailla ja kantautui omiinkin korviini. Moni tunnisti siitä ristiriitaiset ja kohtuuttomat odotukset, joita naiset edelleen kohtaavat ympäri maailmaa. Kodin hengetär, korvaamaton äiti, aina muita hoivaava, viaton mutta haluttava - tästä kappale sai alkunsa.

Eräs tällaisen naiseuden arkkityyppi on neitsyt Maria. Hän on nöyryyden esikuva, hiljainen, sinisiin verhoutunut, katseensa usein viistosti alaspäin luotu. Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit: näistä sanoista Maria tunnetaan.

Minulle Maria ei ole vain nöyrä. On ehkä joskus ollut, mutta kun nyt ajattelen Marian osaa, hänen elämäänsä ja kokemuksiaan, näen päättäväisen ja periksi antamattoman naisen, joka pitää päänsä loppuun asti. Hän hyväksyy sen, että koko hänen elämänsä kääntyy päälaelleen, kun enkeli ilmoittaa hänen saavan lapsen. Ensimmäisen lapsensa hän synnyttää tallissa, kaukana muista perheensä naisista, kaukana tutusta ja turvallisesta.

Kun hänen lapsensa kasvaa ja herättää ihmisissä sekä ihastusta että vihastusta, Maria seisoo lapsensa rinnalla. Kun Maria jää leskeksi, eikä esikoispoika palaakaan kotiin kuten tuohon aikaan oli tapana, ei Maria silti hylkää häntä. Elämä vie Marialta lapsen ja vasta ristillä hän saa hetkeksi poikansa takaisin kun Jeesus katsoo Mariaa ja opetuslastaan ja sanoo:

“Hän on tästä lähtien äitisi.”

Marian koko elämä on luopumista ja ristiltä hän lopuksi luovuttaa poikansa maailmalle. Millaista sisua kaikki tuo on vaatinut? Maria hylkäsi aikansa normit – hän tuli raskaaksi ennen avioitumista, ei kavahtanut poikansa mainetta ja antoi tämän seurata kutsumustaan.

Maria ei kutsu nöyryyteen, hän kutsuu oman tien etsimiseen ja sitkeyteen. Ja siksi, kun tänään Marian ilmestyspäivänä katson häntä, sinisiin verhoutunutta, katseensa alaspäin luonutta ja hiljaista, ajattelen:

Kiitos Jumalalle, että meidän vapahtajamme on sinun poikasi.

Kirjoittaja on Turun tuomiokirkkoseurakunnan pappi