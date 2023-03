Somemaailmassa persoonallisuuden piirre saatetaan herkästi mieltää mielenterveyden häiriöksi.

TikTokissa ihmiset ja erityisesti nuoret diagnosoivat itselleen sairauksia, erityisesti mielenterveyshäiriöitä. Alustaa käytetään yhä enemmän hakukoneena, esimerkiksi Googlen sijaan.

Tiedon etsiminen netistä ei sinällään ole paha asia, mutta vääränlainen tieto voi aiheuttaa lisää ongelmia teinimyrskyissä painivalle nuorelle.

Omalle etusivulleni on pölähtänyt tietopläjäyksiä, kuten ’’10 merkkiä siitä, että saatat kärsiä masennuksesta.’’ Yleensä nämä merkit ovat tyyliä: väsymys, epäsäännöllinen ruokailurytmi, huono keskittymiskyky ja hajamielisyys.

Kommenttikentästä löytyy lohduttava yhteisö, jossa kaikki komppaavat toisiaan: ’’Toi on siis niin meitsi.’’

Somemaailmassa esimerkiksi jokin tietty persoonallisuuden piirre saatetaan mieltää mielenterveyden häiriöksi. Tällainen pieni särö tekee ihmisestä ikään kuin mielenkiintoisemman, jopa karismaattisemman. Tässä kohtaa terveyden ja sairauden raja voi hälvetä. Tällainen ’’TikTok-diagnosointi’’ on huolestuttavasti yleistynyt.

Ilmiö saattaa pohjautua sovelluksen algoritmeihin, joka suosittelee katsottavaa mieltymyksiesi mukaan. Kun joka päivä lukee ja katsoo omaa ajatusmaailmaa tukevaa sisältöä, voi oman pään sisällä kuvitteellisesta tulla totta. Somesta tulee pakopaikka, kun maailma tuntuu liian julmalta. Ja näin kierre jatkuu.

Sosiaalisessa mediassa yksi suuri ongelma on lähdekriittisyys. On helppo luottaa videoiden tarjoamiin sisältöihin, kunhan ne vain ovat samaistuttavia ja tukevat omaa ajatusmaailmaa. Vähemmän on väliä sillä, mikä on varsinainen lähde ja kuka on videon ’’asiantuntija’’.

Ilmiön vaarallisuus on siinä, että oli kyse mielenterveydestä tai oikeastaan mistä vaan ongelmasta, niin muutaman sekunnin videoista löytyy niihin kyllä vastaus. Vaikka käsissämme on loputon informaatiotulva, jutun juju on osata käyttää tietoa oikein, sekä olla kriittinen.

Itse olen 22-vuotias ja elän monen nuoren tavoin omassa somekuplassani. Latasin TikTokin viime kesänä ja myönnetään, se on ikään kuin sellainen paras kaveri. Se tuntee minut ja minä tunnen sen. Välillä ei ole mitään parempaa, kuin kaivautua peiton alle ja hykerrellä omalle laitteelleen.

Minua viehättää TikTokissa sen kyky ymmärtää omaa huumoriani. Omalla personoidulla ’’For You’’ -sivulla (’’Sinulle’’ -sivu) on aina jotain hulvatonta ja mielenkiintoista. Ja mikä koukuttavinta, sovellus osaa ehdottaa aina myös jotain uutta.

Somessa on yleisesti ottaen paljon hyvää. Parhaimmassa tapauksessa sieltä löydetty tieto voi ohjata hakeutumaan esimerkiksi avun piiriin. Mutta jos TikTok on Kiinan kommunistipuolueen keksimä sodankäynnin väline ja tavoite on muuttaa aivomme mössöksi, se kyllä toimii!