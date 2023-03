Maallikkona tuntuu oudolta, ettei kuntien rakennuksia ole mahdollista korjata ja pitää säännöllisellä kunnossapidolla käyttökuntoisina.

Puskutraktorit ja lekat tuntuvat yhä vain yleistyvän monissa kunnissa julkisten rakennusten ylläpidon välineinä. Tuoreen esimerkin tarjoaa Porin kaupunki. Suunnitelmana on kaupunginsairaalan korttelissa sijaitsevan entisen kunnalliskodin sauna- ja pesularakennuksen purkaminen.

Tiilinen, 1890-luvun rakennus on saanut vuosikaudet raunioitua odottamassa lopullista päätöstä vaikka se on ollut periaatteessa suojeltunakin. Nyt ei ole enää mitään suojeltavana, vaan seuraavana on purkulupahakemus.

Porissa ja muuallakin vanheneva, osin vajaakäyttöinen rakennuskanta on saanut purkutuomioita sarjana. Lakoon on mennyt kouluja ja muitakin korjausvelkaisia julkisia rakennuksia, ja lisää odottaa listalla. Porissa mietitään, mitä tehdä 1970-luvun kirjastorakennukselle ja vähän nuoremmalle urheilutalolle. Osasyynä ovat sisäilmaongelmat, joiden korjaamista pidetään vaativina tehtävinä.

Rakennussuojelun luvatussa maailmanperintökaupungissa Raumalla eivät asiat ole sen kummemmin. Uotilan kylästä on purettu maalaiskunnan aikanaan rakennuttamat Uotilanrinteen yläkoulun ja lukio sekä Uotilan alakoulu. Kaupunkikeskustasta Rauman lyseon yläkoulu sai mennä, ja tilalle rakennetaan nyt lähes 80 miljoonan euron Karin kampusta.

Raumalla sai juuri lainvoiman asemakaavamuutos, joka sinetöi uuden Nanunkallion koulun rakentamisen. Sen tieltä puretaan sisäilmavaivaiset Nanun peruskoulu sekä Hj. Nortamon yläkoulun rakennus, jossa aikanaan toimivat myös kansalaisopisto ja lukio.

Tuhansia neliöitä huonetiloja menee purkuun lähiaikoina. Eikä tässä vielä kaikki, sillä purkulistalla ovat Rauman nykyinen paloasema ja uimahalli, kunhan Karin kampus valmistuu.

Taitaa olla tyhmä kysymys, ja onhan toki ihmetelty aiemminkin, että näinkö yhteisestä omaisuudestamme pidetään huolta?

Noin 50 vuotta sitten elementtikerrostaloja rakennettiin pikatahdilla ja ajattelulla, että niitä ei kovin pitkään asuinkäyttöön tarkoitettukaan. Nousun huumassa oli kuvitelmia, että ne puretaan ja tehdään jonkun vuosikymmenen kuluttua uutta tilalle.

Nyt nämä vuosikymmenet ovat tässä, ja taloissa asutaan edelleen. Pääosaa asuinrakennuksista asukkaat ovat remontoineet ja pitäneet ne asuttavassa kunnossa. Harvalla on vaihtoehtona, että tontille tilataan purkukoneet ja rakennetaan uusi tilalle.

Kunnissa aikanaan kalliisti rakennettuja kouluja, päiväkoteja ja halleja eliminoidaan miltei sarjassa. Kunnostaminen ei ole vaihtoehto. Ja kun uutta ryhdytään rakentamaan, niin helposti sanotaan, että eikös tehdä kunnolla ja vähän isompaa tilalle. Toiveita on hyvä esittää rajatta, kun kädet eivät ole omissa taskuissa.

Kirjoittaja on 1960-luvun elementtikerrostalossa asuva aluetoimittaja