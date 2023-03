Eduskuntavaalit ovat linjavaalit. Vaaleissa päätetään, kehitetäänkö koko Suomea tasapainoisesti vai ottaako keskittävä politiikka vallan. Tämä on myös Satakunnan tulevaisuuden kannalta tuiki tärkeä valinta.

Keskustan linja on, että elämisen edellytyksiä pitää olla koko Suomessa. Tarvitaan siis vahvaa aluepolitiikkaa.

Kyse on ennen muuta ihmisten ja maan eri osien välisestä tasa-arvosta. Lähi- ja peruspalvelut pitää turvata kaikkialla Satakunnassa ja kautta Suomen.

Kyse on myös talouden kasvun aikaansaamisesta sekä Suomen huoltovarmuuden ja turvallisuuden varmistamisesta. Kasvu tulee koko maan mitalta. Siksi yritysten toimintaedellytysten on oltava kunnossa kaikkialla.

Satakuntalaisten yritysten merkitys Suomen hyvinvoinnille on iso. Meillä on monipuolinen elinkeinorakenne, ja maakunnan osuus Suomen viennistä on merkittävä. Mahdollisuuksia kasvuun ja uusiin työpaikkoihin on etenkin uudistuvan teollisuuden ja akkuklusterin sekä laajasti energia-, bio- ja kiertotalouden saralla. Myös palvelusektorin mahdollisuudet ovat mittavat.

Satakunta, jos mikä, on luonnonvaramaakunta. Tuotamme ruokaa ja energiaa koko Suomen tarpeisiin. Kotimaista ruokaa ja energiaa – kasvua, huoltovarmuutta ja turvallisuutta – ei ole, jos elämisen edellytykset maakunnista hupenevat. Luonnonvaroja on voitava käyttää kestävästi myös tulevaisuudessa.

Turvallisuuteen kuuluu tietysti oleellisena osana myös maanpuolustus. Suomen turvallisuuden perusta on koko maan uskottava puolustaminen. Satakunnassa on kaksi varuskuntaa, joita on tulevaisuuden Nato-Suomessa entisestään kehitettävä.

Vahva aluepolitiikka on myös sitä, että Satakunnassa on monipuolisesti koulutusmahdollisuuksia ja että liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa.

Koulutukseen ja tutkimukseen tällä vaalikaudella tehdyt panostukset näkyvät myös Satakunnassa koulutusmahdollisuuksien laajentumisena. Tätä politiikkaa pitää jatkaa myös tulevalla kaudella. Keskusta ei hyväksy koulutuksen keskittämistä.

Sama pätee liikennehankkeisiin. Muutaman uuden, kalliin miljardihankkeen sijaan nykyiset tiet ja raiteet pitää panna kuntoon. Rajalliset resurssit on kohdistettava viisaasti.

Keskittävä politiikka – alueellisen keskittymisen tietoinen voimistaminen – olisi vanhanaikaista ja vahingollista. Kestävää politiikkaa sen sijaan on kehittää koko Suomea tasapainoisesti. Se on keskustan vaihtoehto.

Vaaleissa sinä päätät, millä linjalla tätä maata rakennetaan.

Kirjoittaja on satakuntalainen keskustan kansanedustaja ja kansanedustajaehdokas.