Reaalituoton saamiseksi on tarvittu riskisempiä omaisuusluokkia kuten osakkeita.

Osakemarkkinat saavuttivat huippunsa loppuvuonna 2021 ja ovat sen jälkeen olleen enemmän tai vähemmän sahaavassa laskussa. Syitä laskulle ovat olleet ainakin korkealle nousseet kurssit, inflaation sekä korkojen nousu ja Venäjän hyökkäyssota.

Tällä hetkellä eri osakemarkkinat ovat noin 15 prosenttia alemmalla tasolla kuin noin puolentoista vuoden takaisissa huipuissa. On siis jo noustu huomattavan paljon viime kesän ja syksyn pohjatasoilta.

Moni sijoittaja yrittää löytää markkinoiden alimman hetken ja miettii, koska osakkeet kääntyvät pysyvästi nousutrendille. Tämä kuulostaa järkevältä toiminnalta, mutta on äärimmäisen hankalaa.

Esimerkkinä asiasta on nykyinen tilanne – onko markkinoiden pohja jo nähty vai mennäänkö inflaation ja yhtiöiden heikentyvien tulosten myötä vielä uudestaan alas?

Tähän kysymykseen on erilaisia vastauksia. Esimerkiksi viime aikoina olemme kuulleet kahdelta yhdysvaltalaiselta jättipankilta Morgan Stanleyltä ja Wells Fargolta täysin vastakkaiset näkemykset. Morgan Stanleyn viesti oli, että markkina (Yhdysvalloissa) laskee kesään mennessä huomattavastikin, kun taas Wells Fargo totesi laskumarkkinan olevan ohi.

Toisin sanoen kaksi markkinoilla piensijoittajan perspektiivistä rajattomilla resursseilla ja kyvykkyydellä toimivaa sijoitustaloa näkee asian keskenään päinvastaisena.

Syyn mahdottomalta kuulostavaan ristiriitaan antaa maailman tunnetuimman sijoittajan Warren Buffetin uusimmassa sijoittajakirjeessä esiin nostama vanha totuus: ”Päivätasolla osakemarkkina on äänestyskone ja pitkällä aikaväillä vaaka.”

Buffetin viisaus on siis, että lyhyellä aikavälillä osakemarkkina voi mennä mihin vain markkinatunnelman ohjaamana. Pitkällä aikavälillä sen sijaan taloudelliset fundamentit yhtiöiden tuloksista määräävät osakemarkkinan tuoton.

Osakemarkkinaa ei pystykään järkevästi ennustamaan lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä osakkeet sen sijaan tuottavat erinomaisesti. Parhain ja matalan riskin tapa tämän hyvän pitkän aikavälin tuoton saamiseen onkin aikaisemminkin suosittelemani jatkuva säästäminen. Ilman jatkuvaa säästämistä alimmat kurssit jäävät usein kokonaan hyödyntämättä.

Tämän vuoden aikana markkina on tarjonnut pitkästä aikaa korkotuottoakin. Korkosijoitukset sopivat osaksi salkkua tai miksei myös ainoaksi sijoitukseksi turvallisuushakuiselle. On kuitenkin muistettava, että pitkällä aikavälillä korkosijoitukset eivät juuri ole kyenneet tarjoamaan inflaation ylittävää reaalituottoa. Reaalituoton saamiseksi on tarvittu riskisempiä omaisuusluokkia kuten osakkeita.

Erinomainen salkku muodostuukin niin yhtiöiden välillä kuin ajassa hajautetuista osake- ja korkosijoituksista – oman riskinsietokyvyn mukaan. Tällaisen salkun riski on maltillinen ja tuottopotentiaali pitkällä aikavälillä erinomainen.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa