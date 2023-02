Valitaanko sosialidemokraattien linjan mukainen panostaminen kansalaisten peruspalveluihin vai oikeistohallituksen kahden miljardin euron leikkaukset peruspalveluista?

Eduskuntavaalien lähestyessä keskustelu taloudesta ja palveluista näyttäytyy hyvin erilaiselta riippuen siitä ketä kuuntelee tai mitä lukee. Kansalaiset ovat huolissaan peruspalveluista ja tätä tuskaa lisää lehtien otsikoissa hehkutettu oikeiston vaihtoehto, jonka hallitessa näistä palveluista leikattaisiin tulevalla hallituskaudella useita miljardeja euroja.

Toki meidän on kiinnitettävä huomiota yhteiseen talouteemme, jota koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman sodan vuoksi on jouduttu tukemaan kasvaneella lainanotolla. On kuitenkin muistettava, että velkaantumisemme on eurooppalaisessa vertailussa alle keskitason.

Tarvitsemme talouden tasapainottamista, mutta erityisesti kasvua ja työllisyyden parantumista, jotta voimme panostaa myös jatkossa kansalaisten haluamalla tavalla peruspalvelujen kehittämiseen. Me demarit olemme selkeästi linjanneet, että emme tule leikkaamaan näistä peruspalveluista.

Hyvinvointialueiden rahoituksen osalta näemme nyt, että kuntien viime vuosien säästöpaineista johtunut alimitoitettu rahoitus on vaikuttanut uusien hyvinvointialueiden toiminnan järjestämiseen. Oman hyvinvointialueemme johtaja Kirsi Varhila totesi asian selkeästi Helsingin Sanomien haastattelussa pari päivää sitten toteamalla, että ”kunnat alibudjetoivat sote-menot ja jättivät alan kehittämisen vuosien ajaksi. Nyt nämä työt ovat hyvinvointialueiden sylissä.”

Joillain hyvinvointialueilla tämä alijäämä on jopa yli 10 prosenttia, meillä Satakunnassa onneksi vain kuuden prosentin luokkaa. Tuokin alijäämä on liki 60 miljoona euroa, joten mietittävää riittää sekä täällä omalla hyvinvointialueella että valtionhallinnon suunnassa.

Nämä alijäämät ovat johtaneet tilanteeseen, jossa valtiovalta on nopeassa aikataulussa joutunut tekemään ratkaisuja hyvinvointialueiden lisärahoituksesta kansalaisten peruspalvelujen turvaamiseksi. Näitä ratkaisuja joudutaan leikkausten sijaan tekemään myös seuraavalla hallituskaudella.

Kansalaisten ikääntyminen tulee tulevalla hallituskaudella lisäämään hyvinvointialueiden rahoitustarvetta lähes miljardilla eurolla vuodessa. Samaan aikaan kokoomuksen vaaliohjelma vaatii leikkauksia, jotka pahimmillaan aiheuttaisivat hyvinvointialueille ja sosiaaliturvaan noin kahden miljardin euron vuotuiset pakkosäästöt.

Tässä kiteytyy sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden näkymät: valitaanko sosialidemokraattien linjan mukainen panostaminen kansalaisten peruspalveluihin vai oikeistohallituksen kahden miljardin euron leikkaukset peruspalveluista?

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.)