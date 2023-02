Sanonta ”Ei ne suuret tulot, vaan pienet menot” on kovin pätevä.

Pidin yhdeksäsluokkalaisille aikuistuville nuorille taloustaito-oppitunnin. Käytiin läpi aikuistuvan nuoren tärkeimpiä taloustaitoja. Oppitunti oli mukava. Toivottavasti nuoret oppivat, ja ehdottomasti minä opin, eli ymmärrykseni avartui.

Oivalsin ainakin se, että tärkeimmät taloustaidot eivät ole iästä kiinni. Painotus hieman vaihtelee, mutta asiat pysyvät kuitenkin aika samoina.

Yhteenvedossa ensimmäinen neuvoni oli: ”Älä koskaan luovuta maksukorttiasi ja tunnuslukua, saati verkkopankkitunnuksia kenellekään.” Siis koskaan kenellekään.

Nuoren kohdalla tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kortin ”lainaamista” kaverille. Ja vielä pahempi asia on verkkopankkitunnusten antaminen toisen käyttöön. Silloin antaa toiselle avoimen valtakirjan vaikka pikavippien nostoon.

Samaan asiaan kuuluvat huijaukset. Jos esimerkiksi saat tekstiviestin, missä varoitetaan tililtäsi veloittuvan 500 euroa ja pyydetään estämään tämä antamalla tunnusluvut linkin kautta, kyseessä on huijaus. Verkkorikolliset ovat taitavia urkintaviesteissään ja hyvin nopeita toimimaan tiedot saatuaan.

Edistyneempi jatkovinkki asiaan on, että saat reaaliaikaisesti muutettua mobiilipankissa maksukortin ja myös tilin turvarajoja. Turvarajat kannattaa asettaa melko alas ja tarvittaessa nostaa hetkellisesti ylöspäin. Tosin verkkorikolliset kykenevät muuttamaan turvarajasi, jos annat tunnuksesi ja vielä hyväksyt vahvistusviestit. Turvarajat eivät ole siis täydellinen apu.

Toinen neuvo on talouden tasapaino. Voit kuluttaa vain sen verran, mihin sinulla on varaa. Sanonta ”Ei ne suuret tulot, vaan pienet menot” on kovin pätevä. Mieti ostoksiasi. Voitko jättää jotain ostamatta? Voisitko pärjätä edullisemmalla? Voisitko luopua kuukausimaksullisesta palvelustasi? Onko sinulla varaa suunnittelemasi asunnon tai auton aiheuttamiin kuukausittaisiin kustannuksiin? Tähän toiseen neuvoon kuuluu ilmeisenä, että älä ota pikavippejä. Koskaan.

Kolmas neuvo on suora seuraus äskeisestä. Hyvään talousosaamiseen kuuluu ehdottomasti jonkinlainen puskurirahasto. Kuten viime aikoina tuskallisen moni on joutunut huomaamaan, voi tulla yllättäviä menoja. Tai tulot voivat joksikin aikaa pienentyä sairauden tai työttömyyden vuoksi. Tällöin puskurirahasto auttaa huomattavasti tilanteesta selviämiseen. Erityisen hienoa on, jos pystyisi kuukausisäästämään tuottavaan kohteeseen. Ei kuitenkaan kannata uskoa pikavoittojen tarjoajiin.

Neljäs neuvo on, että talousasiat kannattaa hoitaa ajallaan ja huolellisesti. Et hyödy mitään unohtelemalla tai maksamalla laskuja myöhässä. Näin toimimalla aiheutuu ainoastaan lisää kustannuksia ja tilanteesi heikkenee mahdollista lainan hakemista varten.

Ei talousosaaminen siis kauhean vaikeaa ole. Käyttäydy järkevästi, ole tarkkana sekä sopeuta tulosi ja menosi. Ja kerrytä puskuri yllättäviä tilanteita varten.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtaja OP Länsi-Suomessa.