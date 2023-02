Käsistä karanneita siivouskohteita videoivaa Auria seuraa tällä hetkellä Instagramissa yli 14 miljoonaa ihmistä, eri puolilta maailmaa.

Ihanaa! Aurinko näyttäytyy jälleen satunnaisesti Suomessa ja kevät tulla jollottaa vastustamattomalla voimallaan. Kamalaa! Jokainen ikkuna, josta ulos näkee, on harmaa ja meillä vieläpä koiran ja kissan nenien täplittämä. Justiinhan minä ikkunat pesin, vai onko siitä jo vuosi? Ja nää pinnat pölyistä pyyhin ja hinkkasin keittiön kaapinovet, mutta lika näkyy kirkkaassa valossa, ääks! Olisi siis perusteellisen kevätsiivouksen aika, mutta lopullinen inspiraatio etsii vielä väyläänsä tuulella käyvään persoonaani. Kuulostaako tutulta?

Vaan eipä hätää, onhan meillä esikuvana ja inspiraation lähteenä maailman paras siivooja, Tampereen murretta iloisesti luritteleva mutkaton Auri Kananen, siivouksen ylipapitar ja hänen somevideonsa vinkkeineen. Auri siivoaa ilmaiseksi erittäin sottaisia koteja, jos saa julkistaa puhdistusprosessista videon. Auria seuraa tällä hetkellä Instagramissa yli 14 miljoonaa ihmistä, eri puolilta maailmaa.

Auri oli fiksu mimmi! Auttoi ensin ihmisiä hyvää hyvyyttään ja sitten keksi laittaa firman pystyyn, jonka liikevaihto on nykyisellään yli 300 000 euroa. Tulot kertyy sponsoreilta tai siivoustuotteiden mainostamisesta. Miten hieno liikeidea, eikä kenenkään apua tarvitsevan rahapussi kevene yhtään.

” ”Katselin Aurin tekemiä siivousvideoita yökkäilyjä pidätellen ja omatuntoni oli hetken kevyempi siivouksen suhteen.

Auri itse on upea persoona. Valoisa ja positiivinen, rakastaa siivoamista ja sitä, että pystyy työllään auttamaan ihmisiä. Katselin Aurin tekemiä siivousvideoita yökkäilyjä pidätellen ja omatuntoni oli hetken kevyempi siivouksen suhteen. Samalla olin kiitollinen että videoista ei välittynyt haju, kun Auri esimerkiksi avasi jääkaapin, jota ei oltu avattu kolmeen vuoteen, ja siivosi sen putipuhtaaksi. Käykääpä huviksenne kurkkaamassa Aurin videoita. Häntä ei turhaan tituleerata siivouskuningattareksi tai siivousguruksi.

Nuori nainen on siivousrättien ja lattiamoppien, lanojen ja skrabojen valtiatar, joka on iskenyt kultasuoneen simppelillä liikeideallaan. Nyt Auri Kanaselta on ilmestymässä myös kirja: Aurin rakkaus siivous kirja, jonka aioin totisesti kuunnella äänikirjana heti kun se ilmestyy. Arvostan hänen työtään ja taidanpa vielä siivota muutaman unohtuneen yläkaapin vaatehuoneesta Aurin inspiroimana. Taisin saada ihan siivousherätyksen hänen ansiostaan, kiitos siitä.

Vaikka sinunkin kotisi olisi perussiisti, kuten meillä, suosittelen lämpimästi Aurin videoihin tutustumista, ja tsemppiä kevätsiivoukseen!

Kirjoittaja on näyttelijä.