Hattu pois päästä, porilainen jalkapallo palaa juurilleen. Toejoen Veikkojen, Musan Salaman ja FC Jazzin yhteistyö on haudattu A-junnujen toimintaa lukuun ottamatta.

Yhteistyöllä oli komea nimi: Pori Akatemia. Sille kävi lopulta samalla tavalla kuin ennen vanhaan Porin yliopistolle, jota myöskään ei tänne haluttu perinteisiä menoja muuttamaan. Kaikkea se urheilu- ja puoluepolitiikka saa aikaan.

Kyllä täytyy oikein ihastella, miten paikallinen futisväki osaakin olla noin proaktiivista sakkia. Yhteispeli päätettiin torpata, ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaa. Uusin idea kylvettiin joskus viime vuonna, ja nyt törmättiin seinään. Ajoitus on loistava, sillä kerrankin ei mene seuraava sarjakausi jonninjoutavien asioiden pähkäilyn takia pilalle. Voi keskittyä huippujalkapalloon.

Pori muistuttaa Lontoota, jossa myös on monta maailmanluokan futisjoukkuetta ja tuliset fanilaumat. Tätä menoa tulee vielä se päivä, että joku Porin lippulaivajoukkueista voittaa vaikka Mikkelin Palloilijat.

Paikalliset jalkapallomogulit ovat osoittaneet niin rohkeaa ja ennakkoluulotonta päättäväisyyttä, että sillä olisi käyttöä laajemminkin. Ensimmäisenä tulee mieleen uunituore Satakunnan hyvinvointialue, jonka mammuttimaisessa luottamushenkilöorganisaatiossa pidetään ilmeisesti jo enemmän kokouksia kuin virkamiespataljoona ehtii valmistella. Sekin pitäisi panna halki, poikki ja pinoon, ja palata entiseen.

Yllättävän pitkälle ehti jalkapalloyhteistyön kavala käärme Porissa luikerrella. Takavuosina homma tyssäsi sentään jo siinä vaiheessa, kun seurat eivät päässeet sopuun, minkävärisillä paidoilla pelataan. Kerrataan vielä päävärit: ToVe on vihreä, MuSa mustavalkoinen ja Jazz punainen. Miten tuosta voi muka päästä eteenpäin?

Jazzin väri on saanut ja saa näköjään yhä muut seurat näkemään punaista, mihin on oma syynsä. Seura on viimeisimpien vuosikymmenien näyttöihinsä nähden kummallisen pöyhkeä. Sen juniorimyllykään ei ole ollut muita seuroja ihmeellisempi, vaikka Eerikkilän urheiluopistossa pidetyille huippujunnuleireille valittiin Jazzista melkein kaikki, MuSasta puolta vähemmän ja ToVesta joitakin.

Nyt kaikki paranee entiselleen. FC Jazzin rusinat muista seuroista -politiikka alkaa taas purra junioritasolla, ja edustusjoukkue voittaa Suomen mestaruuden. Tätä menoa MuSan Wembleyllä pelataan jatkossa enää pelkkiä nousukarsintoja, ja ToVe tuottaa jatkuvalla syötöllä uusia pikkufurkkia.

Mikä porilaista jalkapalloväkeä oikein vaivaa? Jos kaikki osapuolet ja myös pelaajat ovat olleet tyytyväisiä A-junnujen yhteistyöhön, niin miten siitä voi seurata, että muu yhteistyö ei käy. Ei tuossa ole järjen hiventäkään.

Mitkä ovat ne porilaisen jalkapallokulttuurin kivenkovat vahvuudet, joista ei haluttu luopua ja joiden takia yhteistyö ja uudet kuviot vedettiin kölin alta?

Ei ihme, että Pori-futis taapertaa pohjamudissa. Taloa on hankala rakentaa, jos kivijalkaa ei ole.

Juha Ståhle

Kirjoittaja on entinen toimittaja ja vielä entisempi futisisä.