Porilaisseura on pitkästä aikaa jopa innostava. Taustalta löytyy muutama selkeä tekijä siitä, miksi menestys on ollut mahdollinen.

Isonmäen illassa nähtiin jotain lähes ennennäkemätöntä eilen lauantaina.

Ässät – Ilves: Loppuunmyyty.

Mitä ihmettä? Lukko-peli oli jo loppuunmyyty, mutta Ilveksen vetovoima ei aiemmin ole riittänyt vetämään katsomoa täyteen.

Iso rooli loppuunmyydyssä hallissa oli Ilveksen faniryhmän tempauksella lähteä isolla poppoolla Poriin. Ässien organisaatio oli hereillä ja markkinoi porilaiset vastaiskuun.

Lippukauppa kävi, ja halli saatiin täyteen. Hienoa kilvoittelua fanien välillä.

Aikaisempina kausina seurajohto on suorastaan anellut kannattajia hallille, mutta vastaus on ollut tyly. Katsomot ovat loistaneet tyhjinä, kun joukkue on kontannut jäällä.

Koronasulut estivät ajoittain pääsyn katsomoihin, mutta pahin sentään vältettiin. Koronapandemian pelättiin totuttavan yleisön kotisohvien lumoon niin, että kaikkia ei saada takaisin katsomoon. Turha pelko.

Ässät on pitkästä aikaa innostava ja siihen on hyvin yksinkertainen syy.

Ässät pärjää. Voittoja on tullut kohtuullisesti, ja jopa liigan kärkijoukkueita vastaan pelataan hyvin.

Ässien menestyksen voi pilkkoa muutamaan osaan.

Maalivahti Niklas Rubin on harvoja Ässien selkeitä tähtipelaajia. Hän on tähti Ässissä tehtyjen pelisuoritusten, ei menneiden sankaritekojen, vuoksi. Rubin on voittava maalivahti, joka on sitoutuneen ja yhtenäisen joukkueen viimeinen lukko. Tällä viikolla saimme kuulla merkittävän uutisen, kun Rubin teki Ässien kanssa jatkosopimuksen, joka kertoo erityisesti seurajohdon uskosta tulevaisuuteen. Rubinin jatkosopimus on hyvä signaali siitäkin, että myös pelaajistossa on uskoa Ässiin.

Hyökkääjä Jesse Joensuu on tasaisesti antanut pientä henkistä tukea sille, että Rubin jatkaisi Ässissä. Joensuu onkin hyökkääjän rooliaan isompi tekijä koko seurassa. Hyökkääjällä on katse pidemmällä kuin pelkästään tässä kaudessa tai pelkässä pelaamisessa. Joensuu on ottamassa itselleen roolia, joka lupailee jatkoa seurassa myös peliuran jälkeen. Kun intohimolla tekee, se tuottaa yleensä tulosta. Tällaisia vastuunkantajia tarvitaan.

Seisomakatsomo on jälleen takaisin! Ässien menestyksen tai surkeuden lahjomaton ilmapuntari on ollut joukkueen takana jokaisessa kotipelissä. Nyt ei pelätä enää koronaa, vaan pelataan lätkää. Ässäfanien tunne välittyy kentälle ja saa yrittämään hieman enemmän. Seisomakatsomo on jälleen maineensa veroinen.

Valmentaja Karri Kiven päälle on muodostunut sellainen tähtiaura, että Ässien menestys ei vaikuta olevan mahdollinen ilman Kiveä. Koskaan kyse ei ole yksittäisestä ihmisestä, mutta jotain magiaa Kivessä on. Nyt hän palautti kaupunkiin kiekkobuumin, mutta on lähtemässä saman tien pois. Kiven jatko olisi toki toivottavaa, mutta sopimukset on jo tehty ja haikailu on turhaa.

Porin kaupunki pelasti Ässät lunastamalla halliyhtiön, kun seuran sisällä pelättiin jo kaiken päättyvän. Ilman kaupungin väliintuloa nykyistä menestystä tuskin nähtäisiin, vaikka kyseinen toimintamalli ei voi olla aina ratkaisu, kun jokin yhtiö tai yhteisö ajautuu vaikeuksiin. Ongelmista huolimatta, kaupungin päättäjät ansaitsevat operaatiosta ainakin pienen kiitoksen.

Kirjoittaja on vastaava päätoimittaja.