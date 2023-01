”Tämän suunnittelussa on ollut yritystä. Arkkitehti Olli Steen on korostanut suunnittelussa myös värejä, jotka ovat säilyneet sekä ulkoasussa sekä sisätiloissa. 1970-luvun puolivälissä vaihtoehtoina käytännössä beige ja helmenharmaa. Kirjasto on ensimmäisiä kaupungin hankkeita, jossa on uskallettu käyttää väriä”, kertoi Satakunnan museon rakennustutkija Olli Joukio Satakunnan Kansan haastattelussa 20. tammikuuta.