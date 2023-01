Nuorille ajankohtainen kesätyöhaku on polkaistu käyntiin tämänkin vuoden osalta. Tammikuussa haut ovat jo täydessä vauhdissa ja paikoista käydään kovaa kilpailua joka vuosi entistä aikaisemmin.

Kesätöiden haku on aikaa ja vaivaa vievä prosessi, jossa nuoren oma aktiivisuus on merkittävässä asemassa.

Kesätyöntekijöitä haetaan nyt reilusti enemmän kuin viime vuosina. Työnhakukanavia ja -muotoja on enemmän kuin tulisi ajatelleeksi, työnhakusivustoista rekrytointikampanjoihin Tiktokissa.

Vaikka paikkoja on paljon, hakijoita on vielä enemmän. Moni jää joka vuosi ilman kesätyöpaikkaa.

Vaikeisiin tilanteisiin päätyvät etenkin ne ensimmäistä kesätyötä hakevat, joilta odotetaan aikaisempaa työkokemusta rekrytoinnissa. Miten työkokemusta voi koskaan saada, jos sitä vaaditaan jo ennalta?

Paikkoja hakee usein valtava joukko hyviä hakijoita, joista suurin osa joutuu pettymään. Kieltävä vastaus on aina pettymys, mutta tärkein oppi seuraa kieltävän vastauksen jälkeen.

Kun pettymyksen tunteet alkavat hälvetä, kokemuksesta voi poimia saadut opit talteen, nostaa leuan pystyyn ja hyödyntää opittua seuraavassa työnhaussa.

Varsinkaan ensimmäistä kesätyötä hakiessa töitä harvoin löytää muuten kuin olemalla itse aktiivinen ja toiveikas työnhaun suhteen. Eri kesätyövaihtoehdoille kannattaa olla avoin, vaikka ne eivät täydellisesti omia toiveita vastaisikaan.

Muistan sen ylpeyden tunteen saatuani ensimmäisen kesätyöni. Aloitin yläasteikäisenä kesätyöt paikallisen yrityksen huollon kesätyöntekijänä. Pidin huolta viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta eli käytännössä kitkin rikkaruohoja ja leikkasin nurmikkoa.

Kyseessä ei ollut ykkösvaihtoehtoni, mutta aloitettuani työt huomasin pitäväni siitä. Oman työnjäljen näki heti, työ oli fyysistä ja työ tehtiin ulkona napit korvissa musiikkia kuunnellen. Mikä sen parempaa.

Kuitenkin koin samalla häpeää ja huonommuuden tunnetta siitä, etten saanut hienompaa kesätyötä. Vaikka työn saaminen itsessään oli ollut jo lottovoitto alaikäisenä, kerroin vain muutamille tutuilleni kesätyöpaikasta.

Rikkaruohojen kitkeminen ei kuulostanut omasta mielestäni yhtä hohdokkaalta kuin kavereiden kesätyöt ruokakaupassa. Kuitenkin sen kesätyön ansiosta töiden saanti helpottui huomattavasti seuraavana vuotena, mikä sai myös arvostamaan kokemusta.

Tästäkin ajasta on jo kymmenen vuotta aikaa ja nykyisin työnhaku on entistä armottomampaa. Nuorten kesätyötilanne on hyvä, mutta kaikille ei valitettavasti riitä omien ensisijaisten toiveiden mukaisia paikkoja kovan kilpailun takia.

Vaikka joku tietty kesätyö ei olisi unelmapaikkasi, yksinkertaiselta tai monotoniseltakin kuulostava työ opettaa tärkeitä työelämätaitoja ja on askel eteenpäin. Parhaassa tapauksessa se voi auttaa hahmottamaan, mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä työkseen.

Kirjoittaja on toimittaja.